El clima vuelve a ganar en Charles Town: Carreras suspendidas este sábado 31 de enero

Definitivamente, el hipódromo de Charles Town, ubicado en West Virginia, tampoco tendrá acción este sábado 31 de enero. A pesar de los intentos previos por reprogramar los horarios y recuperar los días perdidos, las condiciones climáticas extremas terminaron por imponerse.

A través de sus canales oficiales en la red social X, el circuito hípico confirmó de manera directa —e incluso con un toque de humor ante la adversidad— que la actividad queda suspendida. La tormenta invernal “Gianna” ha sido el factor determinante para desajustar la programación de un escenario que ha luchado contra el temporal durante todo el mes.

Sexta suspensión en lo que va de enero en Charles Town

El hogar del West Virginia Derby (G3) intentará retomar sus reuniones la próxima semana, siempre que el clima lo permita. Charles Town es ampliamente reconocido por sus jornadas nocturnas; sin embargo, las temperaturas gélidas han hecho imposible celebrar competencias de forma segura después de las 6:00 p.m.

Según los pronósticos de The Weather Channel, para el próximo miércoles 4 de febrero se esperan máximas de 35°F (2°C) durante el día y 17°F (-8°C) por la noche. Las autoridades del hipódromo evaluarán las opciones para reanudar el espectáculo en la primera semana de febrero, ante un invierno que no parece ceder.

La mirada puesta en la marmota

Como es tradición en Norteamérica, este lunes 2 de febrero se celebrará el famoso “Día de la Marmota” en Punxsutawney, Pensilvania. Aunque se trata de una festividad folclórica, el mundo hípico suele estar atento a esta fecha para especular si el invierno se prolongará seis semanas más o si la primavera está cerca, un factor clave para la planificación de las carteleras en los hipódromos del norte.