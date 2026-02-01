MLB: Luis Arráez buscará un nuevo título de bateo con Gigantes de San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varias semanas de incertidumbre y larga espera, Luis Arráez finalmente encontró una nueva organización para seguir haciendo historia en las Grandes Ligas. Y es que según múltiples reportes, los Gigantes de San Francisco se hicieron con los servicios del pelotero venezolano.

Arráez se mantiene en el Oeste de la Liga Nacional

Ya el panorama está clarísimo para la Regadera, quien para muchos analistas y fanáticos tardó bastante en salir de la agencia libre. Sin embargo, durante este sábado se dio a conocer que vestirá su cuarto uniforme de cara a la venidera temporada 2026 de la MLB, luego de Mellizos de Minnesota, Marlins de Miami y Padres de San Diego.

Varios corresponsales comentaron que Luis Arráez había recibido múltiples ofertas, tanto de un año como multianual, pero su prioridad era regresar a defender la segunda base. Es así como el conjunto de San Francisco lo amarró con un contrato de una campaña y 12 millones de dólares.

Cabe recordar que durante el 2025, el oriundo de San Felipe vio más acción en la inicial que en la intermedia con San Diego. Si bien tuvo que superar distintos obstáculos, su nombre se mantuvo en la pelea por el título de bateo de la Liga Nacional hasta las últimas jornadas de la ronda regular.