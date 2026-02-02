LeBron James extiende su leyenda: Definidas las reservas para el All-Star 2026

Suscríbete a nuestros canales

La NBA dio a conocer este domingo los nombres de los 14 jugadores reserva que completarán el elenco del Juego de Estrellas 2026. Los entrenadores de la liga fueron los encargados de seleccionar a siete jugadores por cada conferencia, sin restricciones de posición, para participar en el evento que se celebrará el próximo 15 de febrero en el flamante Intuit Dome de Los Ángeles.

LeBron James: Una longevidad sin precedentes

La noticia más destacada de la jornada es, una vez más, LeBron James. La estrella de los Lakers volvió a romper su propio récord al ser seleccionado para su 22.ª edición consecutiva del Juego de las Estrellas. A sus 41 años, James sigue desafiando las leyes de la lógica deportiva, manteniéndose como la cara de la liga y el máximo referente de la Conferencia Oeste.

Sangre nueva y deudas pendientes

El anuncio también trajo justicia para varios jugadores. Seis figuras obtuvieron su primera nominación al evento, destacando el caso del base de los Denver Nuggets, Jamal Murray. Tras años de ser considerado uno de los mejores jugadores en no haber sido nunca "All-Star", Murray finalmente se unirá a su compañero Nikola Jokic para representar a la franquicia de Colorado.

El innovador formato: EE. UU. vs. El Mundo

Para este 2026, la NBA ha decidido sacudir la estructura del evento. El All-Star Game no será un partido tradicional, sino un mini torneo de tres equipos de ocho jugadores cada uno:

Dos equipos compuestos por jugadores que representan a los Estados Unidos .

. Un equipo compuesto íntegramente por jugadores internacionales.

Esta decisión busca elevar la competitividad del encuentro, aprovechando la rivalidad creciente entre el talento local y el global que hoy domina la liga.

El rompecabezas del Equipo Internacional

Las ocho plazas del equipo mundial parecen estar casi definidas. Los titulares fijos son Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama y Giannis Antetokounmpo. A ellos se sumarían como reservas Murray, Deni Avdija y Pascal Siakam.

Sin embargo, hay una preocupación latente: Giannis Antetokounmpo sufre una distensión en la pantorrilla que pone en duda su participación. Esto abriría la puerta para jugadores con doble nacionalidad. Karl-Anthony Towns (quien representa a la República Dominicana) y Norman Powell (elegible para Jamaica) están en la lista de espera para ocupar ese puesto en el "Mundial" en caso de que "The Greek Freak" no pueda asistir.

Confirmación final de plantillas

Aunque ya conocemos a los 24 nombres, la distribución exacta de quién jugará en cuál de los dos equipos estadounidenses se confirmará este martes, según informó el analista Marc Stein. La NBA busca equilibrar el talento para que el torneo sea lo más parejo posible y revitalizar el interés de una audiencia que exige más intensidad en este fin de semana festivo.