NBA: Paul George suspendido por violar la ley anti drogas con Sixers

La NBA es intratable cuando se trata de controles doping en la liga. Paul George una de las grandes figuras de Philadelphia 76ers ha sido suspendido por 25 juegos por violar el programa antidrogas. La suspensión inicia inmediatamente y termina el 25 de marzo.

George que rápidamente reconoció su error explicó la razón del positivo: "Durante los últimos años, he hablado sobre la importancia de la salud mental y, al buscar tratamiento para un problema personal, cometí el error de tomar una medicación inadecuada".

De esta manera Paul asume la responsabilidad de su error: "Pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a la afición de Philadelphia por mi mala decisión durante este proceso". El jugador estará fuera de juego por 25 juegos, que terminan casualmente el 25 de marzo.

¿Cómo iba la temporada de Paul George antes del doping?

Paul George comenzó la temporada lesionado, una vez que estuvo comenzó a carburar. Algo que agradeció Philadelphia 7ers con promedios impresionantes: 16 puntos, 5.1 rebotes y 3.7 asistencias en 27 juegos. Aunque mostró un rendimiento irregular, es normal por la adaptación a la franquicia.

Su último juego antes de la suspensión fue contra Milwaukee Bucks, donde anotó 32 puntos en victoria 139-122. 76ers tenían récord de 16-11 cuando George jugaba y 10-10 sin él. El equipo ocupa la sexta posición de la Conferencia Este y ha sido una pieza importante para dar un salto adelante en su camino al título.

Ahora 76ers deberán sobrevivir hasta el 25 de marzo sin su alero estrella. Algo que agrega un poco más de presión a Tyrese Maxey y al novato VJ Edgecombe que ha tenido un rendimiento superlativo. El próximo juego de Philadelphia será frente a New Orleans Pelicans este mismo sábado.

¿Cuáles son los juegos que se pierde Paul George por doping?