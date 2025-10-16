¿Hasta cuando? Paul George se perdería el inicio de la temporada 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Philadelphia 76ers se preparan para el inicio de la temporada regular con una noticia agridulce. Según ha informado el reconocido periodista de la NBA Shams Charania, la estrella Paul George no estará disponible para el partido inaugural del equipo.

Sin embargo, la franquicia y los aficionados pueden respirar con un optimismo cauteloso: George está realizando un "progreso significativo" en su rehabilitación, y se espera que su debut en la cancha tenga lugar "poco después del inicio de la temporada regular".

La ausencia de George en el primer partido de la campaña era una posibilidad que se manejaba desde que el jugador sufrió un revés en la rodilla durante la pretemporada. El alero, firmado bajo un contrato máximo para formar un nuevo Big Three junto a Joel Embiid y Tyrese Maxey, ha priorizado la recuperación completa después de una temporada anterior plagada de lesiones que culminó con una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda.

Enfoque Cauteloso para una Temporada Larga

La decisión de no apresurar el regreso de Paul George subraya el enfoque estratégico de los 76ers: priorizar la salud a largo plazo sobre los partidos iniciales.

Aunque el debut de la nueva era de Philadelphia genera una gran expectación, el cuerpo técnico y la directiva están alineados en que George, un jugador con un historial de lesiones, debe estar en óptimas condiciones para la fase decisiva de la temporada.

Impacto Inmediato y Expectativas de Debut

La baja de George en el primer encuentro supondrá un desafío inmediato para el entrenador, quien deberá reestructurar la rotación ofensiva y defensiva. No obstante, el reporte de Charania mitiga la preocupación, sugiriendo que la espera será breve y que su debut se producirá en las primeras semanas de competición, permitiendo que la afición de Philadelphia vea finalmente en acción a su trío estelar.