¿Podrá lograrlo? Paul George confía en que Luka Doncic alcance esta impresionante hazaña

En una reciente entrevista que ha causado revuelo en el mundo del baloncesto, la estrella de Philadelphia 76ers, Paul George, elogió efusivamente a Luka Dončić, la superestrella de Los Ángeles Lakers, sugiriendo que el joven base esloveno tiene la oportunidad de trascender su generación y ser considerado el mejor jugador de baloncesto internacional de todos los tiempos.

George confía en el potencial de Doncic

George no se guardó nada al describir el impacto y el potencial de Dončić. "Estamos hablando de ser el jugador internacional más grande ahora", afirmó George, elevando las expectativas sobre el joven de 26 años. La magnitud de esta declaración se entiende al considerar el contexto histórico del baloncesto internacional en la NBA. George hizo hincapié en que tal logro implicaría superar a leyendas que han dejado una huella imborrable en el deporte.

"Eso es superar a los GOAT (Greatest Of All Time), ¿sabes a qué me refiero?", continuó George. "Eso es superar a Dirk [Nowitzki], eso es superar a Tony Parker, eso es superar a Hakeem [Olajuwon]". Estas comparaciones colocan a Dončić en una élite muy exclusiva, junto a nombres que ya están grabados en los anales de la historia de la NBA y del baloncesto mundial.

La mención de Nowitzki, un campeón de la NBA y MVP, Parker, un múltiple campeón y All-Star, y Olajuwon, uno de los pívots más dominantes de la historia, subraya la magnitud de la afirmación de George.}

Admiración hacia el esloveno

La admiración de George por Dončić no se detiene ahí. Según el alero de los Clippers, el base de los Mavericks tiene la capacidad de ser "el chico internacional más grande", e incluso considera que podría estar superando a otros gigantes europeos como Giannis Antetokounmpo. "Tiene la oportunidad de ser uno de los mejores que jamás hayan jugado", enfatizó George, reconociendo la longevidad y el impacto potencial de Dončić en la liga.