¿Otro conspirador? Mark Cuban sabía del traspaso de Luka Doncic a los Lakers

En una sorpresiva y contundente revelación, el expropietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha expresado su profundo descontento con el polémico traspaso que envió a Luka Doncic y Anthony Davis (AD) a otro equipo. Las declaraciones, hechas durante una reciente entrevista, han levantado una ola de especulaciones y han reabierto el debate sobre uno de los movimientos más drásticos en la historia reciente de la NBA.

Cuban supo del traspaso de Doncic poco tiempo de concretarse

Cuban detalló cómo se enteró del acuerdo, un momento que describe como una completa sorpresa. “Recibí un mensaje de texto de Nico [Harrison] o quizás me llamó, y le devolví la llamada”, relató Cuban. “Pensé que me estaba pidiendo mi opinión. ¿Qué te parece esto? Y de repente me di cuenta de que me estaba informando que el trato ya estaba hecho”.

La reacción inicial de Cuban fue de total incredulidad y frustración. Según sus propias palabras, no estaba “nada contento” con la decisión, la cual se tomó sin su conocimiento ni participación directa en las etapas finales de la negociación.

La conversación de Cuban con el actual dueño del equipo, Patrick Dumont, también fue reveladora. “Llamé al dueño, Patrick, y le dije: '¿Qué?'”. Cuban explicó que Dumont le transmitió la información que ya le había proporcionado Nico Harrison, el actual gerente general del equipo. En ese momento, la postura de Cuban se volvió una premonición. “Le dije: ‘Esto va a ser un error’”, sentenció.

Esta declaración arroja luz sobre las tensiones internas en el equipo de gestión de los Mavericks y subraya la complejidad de la transición de liderazgo. El traspaso de Doncic, la estrella indiscutible de la franquicia y uno de los jugadores más talentosos de su generación, junto con un pívot del calibre de Anthony Davis, fue un movimiento sísmico que dejó a los aficionados de los Mavs en estado de shock.

Cuban nunca apoyó el traspaso de Doncic

La postura de Cuban, que siempre ha sido conocido por su pasión y su enfoque práctico en la gestión de su equipo, ahora pone en tela de juicio la dirección que ha tomado la franquicia bajo el nuevo liderazgo. A pesar de los posibles motivos detrás del traspaso como la búsqueda de una nueva dirección o la reconstrucción del equipo, la advertencia de Cuban resuena con una nota de escepticismo sobre el futuro.