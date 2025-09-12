¡Quieren el campeonato! Los Ángeles Lakers le buscan nuevas estrellas a Doncic y LeBron

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers están trabajando en la temporada baja de la NBA con una clara misión: construir un equipo de élite alrededor de sus superestrellas LeBron James y Luka Doncic de cara a la temporada 2025-2026.

LeBron y Doncic, la prioridad de los Lakers

Tras la histórica unión de ambos jugadores la temporada pasada, la directiva del equipo, junto con el cuerpo técnico, se ha centrado en escenarios de traspaso agresivos para añadir piezas clave que complementen a su dúo dinámico y aseguren el regreso del campeonato a la “Ciudad de los Ángeles”.

El trabajo entre bastidores es constante y la ambición es palpable. Fuentes cercanas al equipo indican que los Lakers están explorando todas las opciones para fortalecer el roster. Se busca con ahínco un tercer jugador de primer nivel que pueda complementar el juego de Doncic y James, ofreciendo una amenaza ofensiva y una defensa sólida.

La llegada de Doncic a Los Ángeles en un canje a mitad de la temporada pasada, en un movimiento que sacudió los cimientos de la liga, ha redefinido el futuro de la franquicia. Con la firma de una extensión de contrato, el jugador esloveno se ha establecido como la piedra angular del equipo a largo plazo.

Por su parte, LeBron James, tras ejercer su opción de jugador para la temporada 2025-2026, ha dejado claro que su objetivo final es ganar un nuevo anillo. La química mostrada por esta pareja en la recta final de la temporada pasada, a pesar del poco tiempo de adaptación, ha generado enormes expectativas entre la afición y los expertos.

Lakers buscan maximizar sus oportunidades de campeonato

El enfoque actual de la gerencia de los Lakers es maximizar la ventana de oportunidad que tienen con ambos jugadores. Los movimientos de traspaso están siendo analizados con una lupa, priorizando la adquisición de jugadores que encajen perfectamente en el esquema de juego de los Lakers.

Se rumorea que la franquicia busca activamente a jugadores de rol con la capacidad de lanzar de tres puntos de manera consistente, así como defensores versátiles que puedan proteger múltiples posiciones.