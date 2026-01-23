Tyrese Maxey alcanza la "zona Curry" en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En el universo de las estadísticas de la NBA, existen hitos que separan a los grandes jugadores de las leyendas. Este viernes, Tyrese Maxey, la estrella de los Philadelphia 76ers, ha grabado su nombre en una de las páginas más exclusivas de la historia de la liga, logrando algo que hasta ahora solo pertenecía al dominio de una figura: Stephen Curry.

Al alcanzar los primeros 40 partidos de la temporada 2025-26, Maxey ha acumulado una combinación estadística asombrosa: 142 triples anotados y 83 robos de balón.

Para entender la magnitud de esta hazaña, solo hay que mirar hacia atrás una década. El único otro jugador en la historia del baloncesto profesional en alcanzar estas dos cifras (más de 140 triples y 80 robos) en sus primeros 40 encuentros fue Stephen Curry durante la emblemática temporada 2015-16. Aquella campaña de Curry no fue una más; fue el año en que el base de los Warriors cambió el juego para siempre, convirtiéndose en el primer MVP unánime en la historia de la NBA. Que Maxey esté replicando ese ritmo de producción perimetral y defensiva no solo habla de su evolución como anotador, sino de su transformación en un jugador total.

El impacto de un jugador bidireccional

Lo que hace especial la marca de Maxey es el equilibrio entre el ataque y la defensa, una dualidad que a menudo se pierde en la era del triple. Su poder de fuego se traduce en un promedio de aproximadamente 3.5 triples por partido, manteniendo una eficiencia envidiable que castiga a los rivales tras el drible. Al mismo tiempo, su instinto defensivo le ha permitido promediar más de dos robos por encuentro, consolidándose como uno de los defensores perimetrales más molestos de la liga al utilizar su velocidad de élite para interceptar líneas de pase.

Si comparamos ambos hitos, la similitud es asombrosa. Mientras que en la temporada 2015-16 Curry superó la barrera de los 140 aciertos de larga distancia y los 80 robos para terminar alzándose con el máximo galardón individual, Maxey ha logrado este año 142 triples y 83 recuperaciones en el mismo tramo de partidos. Esta hazaña sitúa al joven de Philadelphia en un camino que, históricamente, solo ha conducido a la gloria más absoluta del baloncesto.

¿Hacia el MVP?

A pesar de estos números históricos, la carrera por el MVP de esta temporada está más reñida que nunca. Aunque Maxey ocupa actualmente el octavo puesto en la "Escalera al MVP" de la NBA, promediando más de 30 puntos por partido, actuaciones como la reciente ante Houston (donde registró 36 puntos y 10 asistencias) están forzando a los analistas a reconsiderar su techo. El jugador ha cargado con el peso ofensivo de los Sixers ante las ausencias intermitentes de Joel Embiid, demostrando un carácter personal y un enfoque inquebrantable.

Por ahora, Tyrese Maxey no solo está sudando la camiseta; está reescribiendo los libros de récords de una franquicia que ya vio pasar a leyendas como Allen Iverson.