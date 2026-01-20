Stephen Curry sigue en la cima de camisetas vendidas

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) ha confirmado lo que la tendencia en las canchas y en las calles ya sugería: Stephen Curry, el icónico base de los Golden State Warriors, continúa siendo el máximo referente de popularidad global.

Según el informe oficial de ventas de NBAStore.com, la camiseta con el número 30 de Curry se posiciona una vez más como la más vendida de la liga, consolidando un dominio que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes.

Un liderazgo indiscutible y constante

Este hito no es una novedad para el cuatro veces campeón de la NBA, pero sí una confirmación de su longevidad. Curry ha encabezado la lista de popularidad en cinco de las últimas temporadas, una hazaña que solo leyendas de la talla de LeBron James o Michael Jordan han logrado sostener en el tiempo.

A pesar de la emergencia de nuevas estrellas jóvenes y el movimiento constante de figuras entre franquicias, la fidelidad de los aficionados hacia el "Chef" permanece inalterable.

El impacto de Curry en el mercado textil no solo se limita a los Estados Unidos. El reporte destaca un crecimiento masivo en mercados internacionales, particularmente en Asia y Europa, donde su estilo de juego basado en el tiro de larga distancia ha inspirado a una nueva generación de baloncestistas.

La facilidad con la que Curry conecta con el público, sumada a su carisma y su rol como embajador global del deporte, son factores determinantes que explican por qué su camiseta sigue siendo la más solicitada en todos los continentes.

El Top 5: Tradición frente a renovación

Aunque Stephen Curry ocupa el trono, el ranking de este año revela una competencia feroz y una mezcla interesante entre veteranía y juventud. Inmediatamente después de la estrella de los Warriors, encontramos a Luka Doncic (Los Ángeles Lakers), quien a pesar de ser el jugador más veterano de la liga, mantiene una relevancia comercial asombrosa.

En el tercer escalón se sitúa la estrella de los New York Knicks, Jalen Brunson, seguido de Victor Wembanyama de los Spurs y LeBron James quien cimpleta el top cinco.