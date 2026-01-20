NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 20 de enero

Los Angeles Lakers y Golden State Warriors serán parte de los protagonistas para la venidera cartelera en la NBA

Martes, 20 de enero de 2026 a las 11:19 am
Un total de 14 equipos serán los encargados de mantener las acciones en la presente temporada de la NBA. Los Angeles Lakers y Golden State Warriors destacan como los grandes protagonistas en los tabloncillos en la jornada de este martes 20 de enero.

La tropa de LeBron James y Luka Doncic quiere comenzar una seguidilla de victoria para consolidarse en los primeros lugares de la Conferencia Oeste en su duelo contra Denver Nuggets, que todavía continúan sin la presencia de su principal figura, Nikola Jokic. Los angelinos llegarán al Ball Arena después de conseguir una victoria clave (110-93) ante Toronto Raptors.

Después de conocerse la lesión de Jimmy Butler, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior derecho que le puso fin a la temporada, Golden State Warriors comenzarán su camino sin la estrella precisamente ante los Raptors, que se posicionan cuartos en el Este e intentarán retomar a la senda victoriosa luego de dos reveses frente a Lakers y Los Angeles Clippers (121-117).

Juegos para hoy en la NBA: 20 DE ENERO

  • Phoenix Suns vs Philadelphia Sixers
  • Los Angeles Clippers vs Miami Heat
  • San Antonio Spurs vs Houston Rockets
  • Minnesota Timberwolves vs Utah Jazz
  • Toronto Raptors vs Golden State Warriors
  • Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
  • Miami Heat vs Sacramento Kings

Baloncesto