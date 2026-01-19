LeBron James queda fuera de los titulares del All-Star 2026

Suscríbete a nuestros canales

El anuncio de los titulares para el All-Star game 2026 en Los Ángeles no solo presentó a los nuevos protagonistas del baloncesto mundial; confirmó lo que muchos temían y nadie quería aceptar: el fin de la hegemonía absoluta de Lebron James en las votaciones populares. Por primera vez desde 2004, el nombre de El Rey no figura en el quinteto inicial, cerrando una racha histórica que parece irrepetible.

Una racha para la eternidad

La magnitud de lo que Lebron James ha logrado en el fin de semana de las estrellas desafía la lógica del deporte profesional. Desde su primera selección como titular en 2005, James encadenó 21 temporadas consecutivas siendo elegido por el público, los jugadores y la prensa como uno de los cinco mejores de su conferencia para iniciar el partido.

Durante más de dos décadas, su presencia fue la única constante en una liga que vio pasar generaciones enteras. Su impacto en el All-Star no se limita a la longevidad, sino a la excelencia estadística:

Récord de selecciones: con 21 titularidades consecutivas, supera cualquier marca previa en la historia de la NBA.

Anotador histórico: se mantiene como el máximo anotador de todos los tiempos en la historia del All-Star game.

Impacto cultural: su figura ha servido como el puente definitivo entre la era de las leyendas físicas y la actual era del triple y el ritmo vertiginoso.

El peso de su ausencia en Los Ángeles

Que esta ruptura ocurra precisamente en Los Ángeles, la ciudad que lo ha visto jugar sus últimas temporadas con los Lakers, añade una capa de simbolismo dramático. Aunque su compañero de equipo, Luka Dončić, ha tomado el testigo como representante titular del equipo angelino, el vacío dejado por James es más que estadístico; es emocional.

El impacto de Lebron James en la NBA trasciende las canchas. Su carrera es un modelo de consistencia que ha permitido a la liga expandirse globalmente. Su ausencia en los titulares de 2026 marca el inicio oficial del "post-lebronismo" en los eventos de gala de la nba. Aunque su legado está asegurado con cuatro anillos y el récord histórico de puntos, el hecho de no verlo encabezar el salto inicial en el Intuit Dome marca un antes y un después en la historia del deporte moderno.