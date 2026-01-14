NBA: LeBron James marca distancia con Rich Paul tras propuesta de canje por Austin Reaves

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James, el máximo ídolo del baloncesto mundial, distanció a su agente, Rich Paul, después de que este emitiera una declaración proponiendo que Los Ángeles Lakers cedan al guardameta Austin Reaves a los Memphis Grizzlies; una afirmación que parece haber causado molestia en el experimentado atleta.

"Creo que ya lo saben todos. Rich es un hombre independiente y lo que dice no es un reflejo directo de mí ni de cómo me siento", declaró James a Dave McMenamin de ESPN, tras la victoria de los Lakers ante los Atlanta Hawks. "Espero que la gente lo sepa, y si no son lo suficientemente sensatos para entenderlo, entonces no sé qué decirles".

La propuesta que encendió la polémica

El conflicto se originó en un episodio reciente del podcast "Game Over con Max Kellerman y Rich Paul". En dicho espacio, Paul planteó un escenario donde los Lakers enviaban a Reaves, contratos por expirar y una selección de primera ronda (2031 o 2032) a Memphis a cambio del estelar Jaren Jackson Jr. y el joven GG Jackson.

La lógica de Paul se basa en la flexibilidad financiera. Reaves, quien se ha convertido en una pieza fundamental de la rotación angelina, tiene una opción de jugador de 14.9 millones de dólares para la temporada 2026-27 que probablemente rechazará. Este verano, el escolta será elegible para una extensión masiva de cinco años y hasta 241 millones de dólares.

"Si estás construyendo alrededor de Anthony Davis y LeBron, o de cara al futuro con alguien como Luka Doncic, necesitas un ancla defensiva como Jaren", argumentó Paul, añadiendo que pagarle el máximo a un base/escolta como Reaves podría limitar la capacidad de los Lakers para completar un roster competitivo.

Tensión en la duela: Un reclamo cara a cara

La incomodidad por las palabras de Paul no se quedó solo en redes sociales. Según fuentes de ESPN, uno de los agentes de Austin Reaves (quien no pertenece a Klutch Sports) abordó a Rich Paul durante el entretiempo del partido del martes. Ambos discutieron los comentarios del podcast durante más de cinco minutos en los pasillos de la arena, evidenciando que el entorno del jugador no tomó bien la "sugerencia" de intercambio.

Este tipo de declaraciones son inusuales para Paul, quien normalmente alinea sus estrategias con los deseos de LeBron James. El hecho de que James haya decidido salir a desmentir cualquier involucramiento sugiere un intento por proteger la química del vestuario en un momento crítico de la temporada.

"Somos hombres adultos": La postura de LeBron

A pesar de los rumores de oficina, "El Rey" enfatizó que su vínculo con Reaves permanece intacto. El escolta ha sido uno de los aliados más confiables de James en la cancha, ganándose su respeto por su inteligencia de juego y capacidad de ejecución en momentos bajo presión.

"AR sabe lo que siento por él", aseguró James. "Solo tienes que vernos en la banca. Hablamos a diario. Él sabe lo que siento y espero que ni él ni su equipo piensen que las palabras de Rich son mías. Rich tiene su perspectiva y yo la mía. Soy un hombre adulto, él es un hombre adulto, y la gente debe entender que podemos decir cosas distintas sin que una refleje a la otra".

Por ahora, los Lakers mantienen a Reaves en sus planes, pero la sombra de una extensión multimillonaria y la búsqueda de una "tercera estrella" defensiva prometen mantener este debate encendido hasta el cierre del mercado de pases.