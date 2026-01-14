El Real Madrid a un paso del "sueño americano"

Suscríbete a nuestros canales

El tablero del baloncesto europeo está a punto de saltar por los aires. En lo que podría ser el movimiento más increible de la última década, el Real Madrid se encuentra en la fase final para dar el "sí" definitivo a la NBA. Según fuentes cercanas a la negociación, el club blanco está listo para abandonar la estructura tradicional de la Euroliga y liderar el desembarco de la liga estadounidense en el viejo continente.

Un cambio de paradigma: Más que deporte, un negocio

Para la directiva blanca, la propuesta no es solo una cuestión de canastas, sino una decisión estratégica de negocio. La NBA valora el potencial de los grandes clubes europeos en cifras cercanas a los 1.000 millones de euros, un capital que la actual Euroliga no ha sido capaz de movilizar.

El Real Madrid no solo busca participar; su intención es liderar el bando pro-NBA. Mientras que otros clubes históricos como el FC Barcelona han optado por una postura más conservadora (firmando su continuidad con la Euroliga, aunque con cláusulas de salida bajo multa), el Madrid parece decidido a romper el statu quo.

El mapa del conflicto: NBA vs. Euroliga

El panorama actual se divide en tres frentes:

El bloque continuista: Clubes como Baskonia, Anadolu Efes, Bayern de Múnich, Panathinaikos y Olympiacos ya han blindado su permanencia en la Euroliga con contratos de diez años. La disidencia blanca: El Real Madrid encabeza a los clubes que ven en el modelo estadounidense una mayor rentabilidad y exposición global. A esta corriente se suma con fuerza el Fenerbahçe. La duda francesa: El ASVEL de Tony Parker, que inicialmente fue el principal valedor de la NBA en Europa, ha mostrado dudas en las últimas horas, no descartando una renovación con la Euroliga.

¿Qué supone jugar "a la americana"?

El modelo que propone la NBA para Europa busca replicar la estructura de éxito de Estados Unidos:

Gestión profesionalizada: Una liga con mayor control financiero y un reparto de ingresos más equitativo y ambicioso.

Calendario exigente: Se plantea un volumen de partidos similar al de la NBA, lo que obligaría a las plantillas a aumentar su tamaño y capacidad logística.

Alianza con la FIBA: A diferencia de la Euroliga, este nuevo torneo contaría con el beneplácito de la Federación Internacional, permitiendo que competiciones como la Basketball Champions League actúen como puente.

El Real Madrid tiene de plazo formal hasta el 30 de junio para comunicar su decisión final, pero el movimiento de piezas sugiere que el acuerdo está prácticamente cerrado. Si se confirma, el conjunto madrileño dejaría de ser un "gigante europeo" para convertirse en la joya de la corona de la expansión global de la NBA.