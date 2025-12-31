¿Quién ha sido el mejor anotador del Real Madrid?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid de baloncesto cierra un año 2025 de ensueño, consolidado en la cima de la Liga Endesa tras su reciente victoria ante el UCAM Murcia. En el centro de este éxito se encuentra una figura que ha dado un paso al frente tras la salida de veteranos históricos: Mario Hezonja. El alero croata no solo es el alma competitiva del equipo, sino que se ha confirmado oficialmente como el máximo referente anotador del conjunto dirigido por Sergio Scariolo.

El líder en la sombra de los números

Mientras que figuras como Facundo Campazzo dirigen la orquesta y Edy Tavares guarda la pintura, Hezonja se ha encargado de poner los puntos. Al cierre de la primera mitad de la temporada 2025-26, el croata promedia 15.2 puntos por partido, una cifra que lo sitúa en la élite de la ACB.

Lo más impresionante no es solo su promedio, sino su volumen total: Hezonja termina el año calendario 2025 como el máximo anotador absoluto de toda la Liga Endesa con 555 puntos, superando en una carrera frenética al eterno Marcelinho Huertas (Laguna Tenerife).

Una ofensiva coral bajo el sello de Scariolo

Aunque Hezonja lidera la tabla, el Real Madrid de Scariolo destaca por un ecosistema donde el peligro llega desde cualquier ángulo. La jerarquía anotadora del club blanco en esta campaña se estructura de la siguiente manera en la prosa estadística:

Mario Hezonja (15.2 PPG): El "Francotirador de Dubrovnik" ha afinado su puntería desde el perímetro, siendo el recurso principal en momentos de posesión agotada. Facundo Campazzo (10.1 PPG): El base argentino mantiene su doble amenaza, siendo el segundo máximo anotador mientras lidera la liga en asistencias (5.1 por noche). Edy Tavares (8.8 PPG): A pesar de que su valor principal es defensivo, el caboverdiano castiga en la zona con una eficiencia cercana al 70% en tiros de dos.

El factor Maledon y la profundidad del banco

La llegada de Theo Maledon ha aliviado la carga anotadora de la rotación exterior, permitiendo que jugadores como Sergio Llull y Gabriel Deck administren sus esfuerzos para los tramos finales de los partidos. Esta profundidad ha permitido al Madrid cerrar diciembre con un balance que los mantiene como el equipo a batir en España.

Un 2026 de altas expectativas

Con Hezonja en estado de gracia y una plantilla que parece haber asimilado a la perfección los sistemas de Scariolo, el Real Madrid encara el nuevo año con la Copa del Rey en el horizonte cercano.