¿Podrá jugar? Kyrie Irving recibiría el alta médica pronto pero igual se perdería la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los Dallas Mavericks y su estrella Kyrie Irving ha dado un giro inesperado esta semana. Según informes del reconocido periodista de ESPN, Tim MacMahon, el base veterano está proyectado para recibir el alta médica oficial en algún momento posterior al parón del All-Star de febrero.

Sin embargo, lo que debería ser una noticia celebrada por la afición de Texas viene acompañada de una advertencia sombría: no existe garantía alguna de que Irving vuelva a vestir de corto en lo que resta de la temporada 2025-26.

El camino de una recuperación compleja

Kyrie Irving ha estado alejado de las canchas desde marzo de 2025, tras sufrir una devastadora rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda durante un encuentro frente a los Sacramento Kings. Tras casi un año de rehabilitación intensiva, los protocolos médicos indican que el jugador de 33 años está entrando en la fase final de su recuperación física.

Pese a que el cuerpo médico está listo para certificar que la rodilla de Irving es estructuralmente estable para la competición de élite, la decisión de jugar trasciende lo puramente clínico. Fuentes cercanas a la organización sugieren que tanto el jugador como la directiva están evaluando si un regreso apresurado en una temporada complicada para los Mavericks es el movimiento más inteligente a largo plazo.

El dilema estratégico de los Mavericks

La situación de Dallas en la Conferencia Oeste es un factor determinante. Con un récord que los mantiene actualmente fuera de los puestos de Play-In, la gerencia, encabezada por Nico Harrison y bajo la mirada del dueño Patrick Dumont, se enfrenta a una encrucijada:

Forzar el retorno: Intentar que Irving salve la temporada y ayude a la joven promesa Cooper Flagg y a la estrella Anthony Davis a buscar un hueco en la postemporada. Preservar el futuro: Permitir que Irving utilice lo que queda de año como un periodo de "puesta a punto" sin contacto competitivo real, asegurando que esté al 100% para el campamento de entrenamiento de la temporada 2026-27.

"Sé que Kyrie quiere jugar, es un competidor nato", señaló MacMahon en su podcast 'Howdy Partners'. "Pero tenemos que ver si es lo mejor para sus intereses y para los de la franquicia. Esas son las piezas que se están intentando encajar en este momento".

Impacto en el vestuario y liderazgo

Desde la salida de Luka Doncic hacia Los Ángeles, Irving se consolidó como el líder espiritual y mentor del joven núcleo de Dallas. Su presencia en los entrenamientos y en el banquillo —recientemente captado por las cámaras usando una camiseta con el mensaje "PRESS" en apoyo a la libertad de prensa— sigue siendo vital para la cultura del equipo.

No obstante, la falta de una fecha concreta de retorno añade una capa de presión sobre el técnico Jason Kidd, quien debe planificar esquemas tácticos sin saber si contará con su base estelar.