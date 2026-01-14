NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 14 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Ocho compromisos serán los protagonistas para la jornada de este miércoles 14 de enero en la presente temporada de la NBA. New York Knicks tendrán la posibilidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este ante Sacramento Kings, que viene de sorprender en su último partido a Los Angeles Lakers.

Otro equipo que también buscará afianzarse en los primeros lugares será Denver Nuggets. El equipo de Colorado afronta la venidera jornada igualado en el segundo peldaño de la Conferencia Oeste con San Antonio Spurs y de conseguir un lauro ante Dallas Mavericks podría quedar en solitario como escolta de Oklahoma City Thunder.

Asimismo, Philadelphia Sixers y Cleveland Cavaliers harán estremecer el tabloncillo del Xfinity Mobile Arena. Mientras que, Toronto Raptors quiere continuar brillando en la vigente campaña contra Indiana Pacers, que se han sumado tres triunfos consecutivos pese a ubicarse en el sótano en el Este.

Juegos para hoy en la NBA: 14 DE ENERO