NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 14 de enero

New York Knicks y Denver Nuggets destacan como los equipos atractivos para la cartelera de este miércoles en la NBA

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 10:15 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 14 de enero
Suscríbete a nuestros canales

Ocho compromisos serán los protagonistas para la jornada de este miércoles 14 de enero en la presente temporada de la NBA. New York Knicks tendrán la posibilidad de acercarse a la cima de la Conferencia Este ante Sacramento Kings, que viene de sorprender en su último partido a Los Angeles Lakers.

NOTAS RELACIONADAS

Otro equipo que también buscará afianzarse en los primeros lugares será Denver Nuggets. El equipo de Colorado afronta la venidera jornada igualado en el segundo peldaño de la Conferencia Oeste con San Antonio Spurs y de conseguir un lauro ante Dallas Mavericks podría quedar en solitario como escolta de Oklahoma City Thunder.

Asimismo, Philadelphia Sixers y Cleveland Cavaliers harán estremecer el tabloncillo del Xfinity Mobile Arena. Mientras que, Toronto Raptors quiere continuar brillando en la vigente campaña contra Indiana Pacers, que se han sumado tres triunfos consecutivos pese a ubicarse en el sótano en el Este.

Juegos para hoy en la NBA: 14 DE ENERO

  • Philadelphia Sixers vs Cleveland Cavaliers
  • Indiana Pacers vs Toronto Raptors
  • Chicago Bulls vs Utah Jazz
  • New Orleans Pelicans vs Brooklyn Nets
  • Dallas Mavericks vs Denver Nuggets
  • Sacramento Kings vs New York Knicks
  • Los Angeles Clippers vs Washington Wizards
  • Orlando Magic vs Memphis Grizzlies

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo LVBP LeBron James Athletic Bilbao
Miércoles 14 de Enero de 2026
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Baloncesto