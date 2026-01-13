NBA: James Harden supera a Shaquille O’Neal entre máximos anotadores históricos

Suscríbete a nuestros canales

James Harden alcanzó un hito histórico el lunes por la noche al superar a Shaquille O'Neal en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA. El base de los LA Clippers logró este logro al encestar un triple al inicio del tercer cuarto en el partido contra los Charlotte Hornets, que terminó en victoria (117x109) de los angelinos en el Intuit Dome de Inglewood, California.

Con el lanzamiento desde la larga distancia, el escolta elevó su total a 28,598 puntos, superando a O'Neal, quien acumuló 28,596 puntos en 1,207 partidos durante sus 19 años en la liga. La hazaña del guardia fue especialmente significativo, ya que se produjo en su partido número 1,187 de temporada regular, mientras que el histórico pívot necesitó 1,207 encuentros para llegar a su total. Esta diferencia resalta la consistencia y longevidad de la actual figura de los Clippers en su carrera, que lo ha llevado a ser uno de los jugadores más destacados de su generación.

En la presentación en la jornada de este lunes 13 de enero en la presente temporada de la NBA, James Harden se consolidó como uno de los más anotadores en cancha tras finalizar con 32 unidades, 10 asistencias y cuatro rebotes en 38 minutos. La "Barba" se combinó de gran forma con Kawhi Leonard para convertir más de 60 tantos entre los dos.

James Harden entre los mejores anotadores de la NBA

Harden no dejó de reconocer la importancia de O'Neal en el baloncesto, especialmente en Los Ángeles, destacando el respeto y admiración que siente por una de las figuras más emblemáticas de la NBA. El escolta se encuentra en un notable desempeño en la vigente campaña con 25.8 puntos por partido, 8.0 asistencias, 4.8 rebotes, 42.9% en tiros de campo en 36 compromisos.