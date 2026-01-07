Boston y Pacers al asecho de esta superestrella

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de traspasos de la NBA se calienta con un nombre propio emergiendo con fuerza: Ivica Zubac. Según un informe de Michael Scotto para HoopsHype, los Boston Celtics y los Indiana Pacers han iniciado movimientos para monitorizar la disponibilidad del centro titular de Los Ángeles Clippers.

Zubac no es solo un nombre en la lista de deseos; sus números respaldan el interés masivo. En lo que los analistas consideran el pico de su carrera, el interior promedia un doble-doble de 16.3 puntos y 12.2 rebotes, con una eficiencia de élite del 62.2% en tiros de campo. Estas cifras lo consolidan como uno de los cinco pívots más productivos de la liga en ambos lados de la cancha.

Boston y la búsqueda de profundidad

Para los actuales campeones, los Boston Celtics, la búsqueda de Zubac responde a una necesidad estratégica. Su capacidad para proteger el aro y dominar el rebote ofensivo encajaría de forma natural en el esquema de Joe Mazzulla.

Indiana: El socio ideal para Haliburton

Por otro lado, los Indiana Pacers ven en Zubac el complemento perfecto para su estrella Tyrese Haliburton. En un sistema de juego rápido, contar con un pívot capaz de finalizar con efectividad y generar segundas oportunidades tras rebote podría elevar el techo competitivo de Indiana en la Conferencia Este.

El precio de un activo intocable

A pesar del interés, los reportes indican que los Clippers no tienen prisa por desprenderse de su pilar defensivo. Con un contrato considerado uno de los más rentables de la liga (extensión de 3 años y 58.6 millones de dólares), cualquier oferta por Zubac tendría que incluir, como mínimo, dos selecciones de primera ronda o talento joven de alto impacto.

La gerencia de los Clippers, liderada por Lawrence Frank, se enfrenta a la decisión de mantener su núcleo o capitalizar el valor histórico de Zubac para iniciar una reestructuración profunda.