Noche legendaria para "La Barba": Harden escala en el top histórico de anotadores de la NBA

James Harden, el base estrella de Los Angeles Clippers, escribió este lunes un nuevo capítulo en los libros de historia del baloncesto profesional. Durante la victoria de su equipo sobre los Charlotte Hornets, "La Barba" superó al icónico pívot Shaquille O'Neal para reclamar el noveno puesto en la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA.

El momento histórico llegó en el tercer cuarto, cuando Harden encestó un triple característico que le permitió sobrepasar la marca de puntos en temporada regular del "Shaq".

Harden no solo celebró su ascenso en el escalafón histórico, sino que fue fundamental para el triunfo de los Clippers, terminando el encuentro con 32 puntos.

Un legado que trasciende la anotación

A sus 36 años, el palmarés de Harden es envidiable. El MVP de 2018 y tres veces campeón de anotación (2018-2020) posee además la segunda racha más larga de la historia con 32 partidos consecutivos anotando más de 30 puntos.

Sin embargo, su impacto no se limita a encestar. Harden también ocupa el puesto 12 en la clasificación histórica de asistencias. Tras repartir 10 pases de anotación contra los Hornets, alcanzó un total de 8,604 en su carrera. Actualmente, se encuentra a solo 363 asistencias de superar a otra leyenda y miembro del Salón de la Fama: el base Gary Payton.

Carrera generacional por la historia

El ascenso de Harden coincide con una era de hitos estadísticos sin precedentes. Recientemente, su excompañero en los Thunder y los Nets, Kevin Durant, también escaló posiciones al superar a Wilt Chamberlain el pasado viernes para adueñarse del séptimo lugar histórico.

Esta competencia amistosa entre leyendas activas resalta la longevidad y el talento de una generación que ha redefinido el juego ofensivo en la NBA.