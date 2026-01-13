¡Respiran los Mavericks! Esta sería la fecha de regreso de Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

En un giro de los acontecimientos que ha inyectado una dosis de optimismo inesperado en la organización, fuentes médicas cercanas a los Dallas Mavericks han indicado que la superestrella Anthony Davis podría estar en condiciones de regresar a la competición oficial el próximo mes de marzo. Esta noticia llega apenas unos días después de que los informes iniciales sugirieran que su temporada podría haber llegado a su fin debido a una compleja lesión de ligamentos en su mano izquierda.

Un proceso de recuperación acelerado

El optimismo respecto al regreso de Davis se fundamenta en la exitosa respuesta inicial al tratamiento tras la lesión sufrida el pasado 8 de enero contra el Utah Jazz. Aunque la cirugía sigue siendo parte del protocolo para garantizar la estabilidad total de la articulación, los especialistas han revisado los plazos de rehabilitación, estableciendo una ventana de regreso para mediados o finales de marzo.

Si se cumple este cronograma, Davis estaría disponible para disputar los últimos 10 a 15 partidos de la temporada regular, lo que le permitiría recuperar el ritmo de competición justo a tiempo para el inicio de la postemporada. "Anthony es un competidor nato y su cuerpo está respondiendo de manera excepcional a las primeras fases de la terapia física", comentó un analista cercano al equipo médico de Texas.

El impacto en la estrategia de la franquicia

La posibilidad de contar con Davis en marzo obliga a los Dallas Mavericks a reevaluar su postura ante la fecha límite de traspasos del 5 de febrero. Lo que antes parecía una temporada perdida que invitaba a la reconstrucción, ahora se transforma en una carrera contrarreloj para mantenerse competitivos hasta el regreso de su pilar defensivo.

Con este nuevo escenario, la gerencia encabezada por Nico Harrison debe decidir si:

Mantiene el bloque actual: Confiando en que la plantilla puede sostenerse en puestos de Play-In hasta la vuelta de AD.

Refuerza el equipo: Realizando movimientos agresivos para asegurar que, cuando Davis regrese, el equipo esté en una posición sólida en la tabla de la Conferencia Oeste.

Explora el mercado de traspasos: Aunque el valor de Davis como pieza de cambio ha aumentado al saberse que puede jugar esta postemporada, su importancia para el proyecto de Dallas sigue siendo máxima.

Sinergia estelar: El factor Kyrie Irving

La noticia del regreso de Davis en marzo coincide cronológicamente con la esperada vuelta de Kyrie Irving, quien también apunta a reaparecer tras el parón del All-Star. Por primera vez en la temporada, los Dallas Mavericks vislumbran un escenario donde sus dos máximas estrellas coincidan en plenitud física para el momento más crítico del año.

La combinación de la defensa de élite de Davis y la magia ofensiva de Irving es una fórmula que ningún equipo en el Oeste desea enfrentar en una serie de siete partidos, especialmente si Dallas llega como un equipo "tapado" desde las posiciones bajas de la clasificación.