NBA: Víctor Wembanyama alcanza cifra redonda en tiempo récord con San Antonio

Pese a que pudo evitar el revés (119x98) de San Antonio Spurs en la jornada de este martes por la noche, Víctor Wembanyama sigue haciendo historia en la NBA Con apenas 22 años y 9 días, el pívot francés se convirtió esta noche en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar la marca de 500 bloqueos en su carrera en el mejor baloncesto del mundo.

El récord del jugador más joven en lograrlo aún pertenece a Josh Smith, quien alcanzó los 500 tapones con 21 años y 88 días. Aun así, lo conseguido por la superestrella de la franquicia tejana resulta extraordinario si se toma en cuenta la exigencia física y la constancia necesarias para alcanzar esa cifra a tan corta edad.

En su presentación contra Oklahoma City Thunder, líderes de la Conferencia Oeste, el centro de 2.24 de estatura sumó 17 unidades, siete rebotes, una asistencia, un bloqueo y disparó para 7/15 en lanzamientos de cancha. La figura de los Spurs mantiene un ritmo arrollador en la presente temporada y se perfila a disputar su primeros Playoffs en su joven trayectoria en la liga estadounidense.

Víctor Wembanyama alcanza cifra redonda en bloqueos

Además, Wembanyama se unió a un grupo muy selecto de jugadores que debutaron en la temporada 1973-74 o después —cuando los bloqueos comenzaron a registrarse oficialmente— al llegar a los 500 tapones en 143 partidos o menos. En esa exclusiva lista figuran Manute Bol (121 juegos), David Robinson (124 partidos) y Mark Eaton (136 encuentros), nombres que refuerzan la dimensión histórica del logro del joven fenómeno francés.

En lo que de campaña, "Wemby" promedió 24 puntos por partido, 11.0 rebotes, 3.0 asistencias por noche y un 51.4% en tiros de campo en 26 juegos.