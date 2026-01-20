Apagón en la Bahía: La lesión de Jimmy Butler que deja a los Warriors en vilo

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una noche de celebración en el Chase Center se transformó en un funeral deportivo. Los Golden State Warriors vencieron con autoridad a los Miami Heat (135-112) en la jornada del lunes, pero el marcador pasó a ser una nota a pie de página en el momento en que Jimmy Butler se desplomó sobre el parqué.

Transcurría el tercer cuarto cuando, tras un salto en la lucha por un rebote, el veterano alero cayó con todo el peso sobre su pierna derecha. Los gritos de dolor de Butler silenciaron instantáneamente a los más de 18,000 espectadores. Las imágenes, que ya dan la vuelta al mundo, mostraron una hiperextensión que presagiaba lo peor. Butler tuvo que abandonar la cancha cargado por sus compañeros Buddy Hield y Gary Payton II, incapaz de apoyar el pie.

Hoy, la resonancia magnética ha confirmado los peores temores de Steve Kerr y la gerencia de los Warriors: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Un golpe al "último baile" de Curry y compañía

A sus 36 años, Butler estaba viviendo una segunda juventud en San Francisco. Promediando 20 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias, se había convertido en el socio ideal de Stephen Curry y en el pilar defensivo que permitía soñar con un último anillo para la dinastía.

Con un tiempo estimado de recuperación de entre 8 y 12 meses, Butler no solo se despide de lo que resta de la temporada 2025-26, sino que pone en duda su disponibilidad para el inicio del próximo curso y, dada su edad, abre un interrogante sobre su futuro profesional.

El dilema de Steve Kerr: ¿Qué pasa ahora?

Los Warriors ocupan actualmente la octava posición de la Conferencia Oeste, en plena lucha por evitar el play-in y asegurar un puesto directo en playoffs. La baja de Butler deja un vacío táctico y emocional difícil de llenar.

El factor Kuminga: Todas las miradas se posan ahora sobre Jonathan Kuminga. El joven congoleño, que había tenido roces con la gerencia por su falta de minutos y rol en el equipo, es el reemplazo natural. Kerr ya ha declarado que "Kuminga está preparado", pero queda por ver si el jugador responderá con profesionalidad o si los rumores de traspaso se intensificarán antes del cierre de mercado. Agresividad en el mercado: Con la ventana de Stephen Curry cerrándose, la directiva de Golden State podría verse obligada a realizar un movimiento desesperado para adquirir otra estrella que mantenga vivo el proyecto competitivo este año.

Un historial que pesa

No es la primera vez que la rodilla derecha castiga a Butler. En 2018 sufrió una rotura de menisco y en 2024 un esguince del ligamento lateral interno. Esta nueva rotura del cruzado es, sin duda, el desafío más difícil de su carrera.

Para los Warriors, el camino al título se ha vuelto hoy mucho más empinado, y el optimismo que reinaba en la Bahía ha sido reemplazado por la incertidumbre de un equipo que se resiste a ver terminar su era dorada