NBA

NBA: Mira los partidos para la jornada de este 16 de enero

Anthony Edwards y Minnesota Timberwolves buscarán igualarse en el tercer peldaño de la Conferencia Oeste

Por

Meridiano

Viernes, 16 de enero de 2026 a las 08:52 am
NBA: Mira los partidos para la jornada de este 16 de enero
Suscríbete a nuestros canales

Después de una cartelera repleto de puntos en la jornada de este jueves por la noche, seis compromisos harán vida a los mejores tabloncillos del mundo en la cartelera de este viernes 16 de enero. Minnesota Timberwolves y Anthony Edwards, quienes han ganado siete en los últimos 10 juegos, atraviesan por un momento notable en la presente temporada de la NBA y buscarán acercarse al tercer lugar en un duelo de impacto ante Houston Rockets.

NOTAS RELACIONADAS

En otros escenarios que prometen estremecer las canchas lo protagonizarán Philadelphia Sixers y Cleveland Cavaliers, que apuntan como dos grandes aspirantes a meterse entre los puestos directos a Postemporada. La tropa de Pensilvania intentará demostrar que el Xfinity Mobile Arena es su fortaleza, donde han sido uno de los quintetos de casa con 12 triunfos y siete reveses.

Los Angeles Clippers han enderezado su camino en sus presentaciones más recientes con cuatro victorias consecutivas y ocho en los últimos 10 partidos. Con James Harden y Kawhi Leonard inspirados, los angelinos cruzarán fronteras para medirse a Toronto Raptors en el Scotiabank Arena.

Juegos para hoy en la NBA: 16 DE ENERO

  • Cleveland Cavaliers vs Philadelphia Sixers
  • New Orleans Pelicans vs Indiana Pacers
  • Los Angeles Clippers vs Toronto Raptors
  • Chicago Bulls vs Brooklyn Nets
  • Minnesota Timberwolves vs Houston Rockets
  • Washington Wizards vs Sacramento Kings

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Hipismo Caballos La Rinconada
Viernes 16 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto