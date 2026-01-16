NBA: Mira los partidos para la jornada de este 16 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Después de una cartelera repleto de puntos en la jornada de este jueves por la noche, seis compromisos harán vida a los mejores tabloncillos del mundo en la cartelera de este viernes 16 de enero. Minnesota Timberwolves y Anthony Edwards, quienes han ganado siete en los últimos 10 juegos, atraviesan por un momento notable en la presente temporada de la NBA y buscarán acercarse al tercer lugar en un duelo de impacto ante Houston Rockets.

En otros escenarios que prometen estremecer las canchas lo protagonizarán Philadelphia Sixers y Cleveland Cavaliers, que apuntan como dos grandes aspirantes a meterse entre los puestos directos a Postemporada. La tropa de Pensilvania intentará demostrar que el Xfinity Mobile Arena es su fortaleza, donde han sido uno de los quintetos de casa con 12 triunfos y siete reveses.

Los Angeles Clippers han enderezado su camino en sus presentaciones más recientes con cuatro victorias consecutivas y ocho en los últimos 10 partidos. Con James Harden y Kawhi Leonard inspirados, los angelinos cruzarán fronteras para medirse a Toronto Raptors en el Scotiabank Arena.

Juegos para hoy en la NBA: 16 DE ENERO