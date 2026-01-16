Ja Morant en duda para Londres: la NBA espera el regreso de su estrella en Europa

Suscríbete a nuestros canales

La expectación por ver a una de las figuras más electrizantes de la liga en suelo europeo se mantiene en vilo. La NBA espera que el base de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, pueda estar disponible para el partido de este domingo, luego de que una molestia en la pantorrilla derecha le impidiera participar en el inicio de la serie de dos juegos de la NBA Global Games contra el Orlando Magic.

El optimismo de Adam Silver en Berlín

A pesar de que Morant estuvo presente con el equipo en Berlín para el compromiso del jueves, su uniforme de juego se quedó en el vestidor. El comisionado de la NBA, Adam Silver, quien se encuentra acompañando la gira por el Viejo Continente, mostró comprensión ante la situación, pero no ocultó su deseo de ver al jugador en acción.

"Sé que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo", comentó Silver durante un encuentro con los medios. "Ojalá hubiera podido jugar esta noche. Todavía tengo la esperanza de que pueda estar presente cuando lleguemos a Londres este domingo. Me decepciona que no esté en la cancha, pero entiendo perfectamente que está lidiando con una lesión".

El cronograma de su recuperación

La ausencia de Morant para el duelo en Alemania se conocía de antemano, siguiendo los protocolos habituales de los informes de lesiones que los equipos publican 24 horas antes de cada encuentro. Bajo esta lógica, se espera que el sábado sea el día clave, cuando los Grizzlies emitan el parte médico oficial que determine si la estrella de 26 años está en condiciones de enfrentar al Magic en territorio británico.

Un futuro incierto en Memphis

Más allá de lo físico, la estancia de Morant en Europa se ha visto envuelta en una nube de especulaciones. Los Grizzlies llegaron a este tramo de la temporada con un récord de 17-22, ocupando la décima posición de la Conferencia Oeste. El equipo se encuentra actualmente a siete juegos del sexto puesto, el último que otorga un boleto garantizado a los playoffs, lo que ha alimentado los rumores de un posible traspaso antes del cierre de mercado.

El propio Morant ha preferido mantener la distancia con los medios respecto a su futuro. El pasado miércoles, el base eludió preguntas sobre su situación contractual y los reportes que sugieren que Memphis podría estar escuchando ofertas por él.

El impacto de Morant en los Grizzlies

En el aspecto financiero y deportivo, Morant sigue siendo el activo más importante de la franquicia:

· Contrato: Se encuentra en el tercer año de una extensión de cinco temporadas por $197.2 millones.

· Salario actual: Percibe aproximadamente $39.4 millones en la campaña 2025-26.

· Rendimiento: Esta temporada promedia 19 puntos y 7.6 asistencias por partido, números ligeramente por debajo de su promedio de carrera de 22.4 unidades, lo que refleja lo accidentado que ha sido este año tanto para él como para su equipo.

El partido del domingo en Londres no solo es vital para las aspiraciones de postemporada de Memphis, sino que representa una oportunidad crucial para que la NBA cumpla con la promesa de llevar a sus mejores talentos ante la audiencia internacional.