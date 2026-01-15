NBA: Estos son los juegos para la jornada de este jueves 15 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons han gobernado en sus respectivamente a lo largo de la temporada y serán los protagonistas de la jornada de este jueves 15 de enero de la NBA. La tropa de Shai Gilgeous-Alexander visita el Toyota Center para medirse ante unos Houston Rockets, que se han mantenido durante toda la temporada en los puesto de clasificación.

Del otro lado, los Pistons se han mostrado seguro como mandamás en el Este y buscan consolidar ese dominio frente a Phoenix Suns, quienes han venido en alza en sus compromisos más recientes con siete victorias en 10 partidos. El conjunto de Cade Cunningham intentará mantener su ventaja de cuatro duelos de diferencia ante New York Knicks y Boston Celtics, éste último afronta un partido clave contra Miami Heat como visitante.

En otros escenarios, el dominicano Karl-Anthony Towns y Stephen Curry se ven las caras en un choque de titanes entre los Knicks y Golden State Warriors. Los neoyorquinos necesitan sumar para seguir como escoltas en la Conferencia Este, mientras que, el quinteto de La Bahía quiere acercarse a los puestos directos de Postemporada, tomando en cuenta que se ubican en el octavo peldaño con marca de 22 triunfos y 19 reveses.

Juegos para hoy en la NBA: 15 DE ENERO