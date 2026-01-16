Una apuesta a largo plazo: los retos financieros de la nueva NBA Europa

Suscríbete a nuestros canales

El comisionado de la NBA, Adam Silver, aprovechó su estancia en Berlín para reafirmar un proyecto que podría cambiar el mapa del baloncesto mundial: la creación de una liga europea en asociación con la FIBA.

Aunque no se realizó un anuncio formal sobre fechas definitivas o equipos confirmados, Silver dejó claro que las negociaciones están en una fase avanzada y estratégica.

Un vínculo histórico con Berlín

Para el comisionado, Alemania es el punto de partida ideal, no solo por ser el actual campeón del mundo, sino por su rica historia vinculada al deporte. "Somos el deporte de más rápido crecimiento en este país actualmente", señaló Silver, destacando que el baloncesto vive una "época dorada" en Europa.

El modelo de competición y el objetivo 2027

Aunque restan detalles por pulir, el objetivo de la NBA y la FIBA es que esta nueva competición inicie en octubre de 2027. El modelo que se explora actualmente contempla una liga de 16 equipos:

· 12 plazas permanentes para clubes de mercados estratégicos.

· 4 plazas disponibles mediante sistemas de clasificación deportiva.

Silver confirmó que ya han mantenido reuniones con clubes interesados, socios mediáticos y patrocinadores. Además, enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura de los estadios en todo el continente para cumplir con los estándares de la NBA.

Una inversión para "corredores de fondo"

Silver fue honesto respecto a la viabilidad económica del proyecto. Advirtió que la entrada a esta liga tendrá un costo elevado y que los beneficios no serán inmediatos. "Como en cualquier startup, los participantes serían los inversores y, con el tiempo, esperarían obtener una rentabilidad", explicó. "Esto no es para quienes tienen una perspectiva a corto plazo".

La construcción de nuevos pabellones y la consolidación de la marca en mercados donde el fútbol domina la atención requerirán paciencia y capital constante.

El respeto por la tradición europea

Un punto crítico es cómo encajará esta nueva liga con las estructuras existentes, como la EuroLeague. Silver aseguró que ha consultado a jugadores como Luka Doncic y Franz Wagner para entender su visión.

"Es fundamental que respetemos las tradiciones del baloncesto europeo. Buscamos la mejor combinación entre lo antiguo y lo nuevo", afirmó, subrayando que la alianza con la FIBA es vital para no perder la esencia cultural que hace único al baloncesto en esta región.