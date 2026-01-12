Estrella de Chicago Bulls apunta a convertirse en compañero de Anthony Edwards en Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

En una movida que subraya su ambición por consolidarse como el máximo contendiente de la Conferencia Oeste, los Minnesota Timberwolves han identificado a Coby White como el "nombre clave" para transformar su rotación exterior. Fuentes cercanas a la liga confirman que la gerencia de Minnesota, liderada por Tim Connelly, ha intensificado los contactos con los Chicago Bulls para cerrar un trato antes de la fecha límite de traspasos de febrero.

La urgencia en las oficinas de Minneapolis es palpable. A pesar del dominio de Anthony Edwards, los Timberwolves han enfrentado dificultades consistentes en la generación de juego secundaria y en el tiro exterior tras la salida de piezas clave en veranos anteriores. Coby White, quien atraviesa el mejor momento de su carrera profesional, ha surgido como la solución ideal para este esquema.

El perfil de White: Dinamismo y eficacia

Coby White ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad ofensiva de élite. Promediando 21.2 puntos y 5.2 asistencias por partido en la presente campaña 2025-2026, el base de los Bulls aporta una combinación de velocidad en transición y amenaza desde el triple (38% de efectividad) que encajaría a la perfección con la verticalidad de Edwards.

"Minnesota no busca solo un base; busca un dinamizador", afirma un analista de la liga. "White puede actuar como un microondas anotador o como un organizador secundario que alivie la carga de creación sobre Ant-Man. Su llegada permitiría a los Wolves presentar una de las parejas de guardias más jóvenes y explosivas de la NBA".

El paquete de intercambio: ¿Qué está dispuesto a dar Minnesota?

La negociación, sin embargo, se encuentra en un punto delicado debido a las restricciones salariales y la valoración de activos. Los reportes indican que los Chicago Bulls, en medio de una fase de reevaluación de su proyecto, exigen un retorno que combine juventud y capital del draft.

Se rumorea que el paquete propuesto por Minnesota podría incluir a:

Donte DiVincenzo: Cuya veteranía y defensa perimetral son muy valoradas por Chicago.

Rob Dillingham: El joven talento de segundo año que, aunque tiene un potencial inmenso, no ha terminado de entrar en la rotación fija de Chris Finch y podría beneficiarse de un cambio de aires en una organización con menos presión inmediata.

Compensación de Draft: Se habla de una selección de primera ronda (posiblemente 2029) y selecciones de segunda ronda para equilibrar la balanza.

El factor contractual: Un riesgo calculado

Uno de los puntos que genera mayor debate en los despachos es la situación contractual de White. El base se convertirá en agente libre sin restricciones al finalizar esta temporada. Para los Timberwolves, este movimiento representa un "alquiler de lujo" con la esperanza de que, al integrarlo en una cultura ganadora, White opte por renovar a largo plazo en el verano de 2026.