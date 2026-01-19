NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 19 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Nueve compromisos harán gala a una nueva semana en la presente temporada de la NBA. Pese a que no han contado en toda la campaña con su principal estrella Jayson Tatum, Boston Celtics se mantiene como uno de los mejores equipos en su actual presentación y buscará acercarse a la cima ante Detroit Pistons, que precisamente con los líderes en la Conferencia Este.

De ese mismo lado, New York Knicks no goza de sus momentos más notables en la vigente campaña e intentará tener una nueva racha de victorias contra Dallas Mavericks desde el mítico Madison Square Garden. El quinteto del dominicano Karl-Anthony Towns apenas ha sumado dos triunfos en los últimos 10 encuentros, declive que los bajó al tercer puesto en su conferencia.

En otros escenarios que prometen regalar emociones de principio a fin sucederá en Chase Center con el duelo entre Golden State Warriors y Miami Heat. Asimismo, Oklahoma City Thunder tendrá un desafío de alta tensión entre los combinado del Oeste frente a Cleveland Cavaliers como visitante.

Juegos para hoy en la NBA: 19 DE ENERO