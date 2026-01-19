NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 19 de enero

Boston Celtics buscará acercarse a la cima contra Detroit Pistons en la cartelera de este martes por la noche

Por

Meridiano

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 10:38 am
NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 19 de enero
Suscríbete a nuestros canales

Nueve compromisos harán gala a una nueva semana en la presente temporada de la NBA. Pese a que no han contado en toda la campaña con su principal estrella Jayson Tatum, Boston Celtics se mantiene como uno de los mejores equipos en su actual presentación y buscará acercarse a la cima ante Detroit Pistons, que precisamente con los líderes en la Conferencia Este.

NOTAS RELACIONADAS

De ese mismo lado, New York Knicks no goza de sus momentos más notables en la vigente campaña e intentará tener una nueva racha de victorias contra Dallas Mavericks desde el mítico Madison Square Garden. El quinteto del dominicano Karl-Anthony Towns apenas ha sumado dos triunfos en los últimos 10 encuentros, declive que los bajó al tercer puesto en su conferencia.

En otros escenarios que prometen regalar emociones de principio a fin sucederá en Chase Center con el duelo entre Golden State Warriors y Miami Heat. Asimismo, Oklahoma City Thunder tendrá un desafío de alta tensión entre los combinado del Oeste frente a Cleveland Cavaliers como visitante.

Juegos para hoy en la NBA: 19 DE ENERO

  • Milwaukee Bucks vs Atlanta Hawks
  • Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers
  • Los Angeles Clippers vs Washington Wizards
  • Dallas Mavericks vs New York Knicks
  • Utah Jazz vs San Antonio Spurs
  • Indiana Pacers vs Philadelphia Sixers
  • Phoenix Suns vs Brooklyn Nets
  • Boston Celtics vs Detriot Pistons
  • Miami Heat vs Golden State Warriors

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada Sorteo Carreras
Lunes 19 de Enero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto