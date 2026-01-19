LeBron, Durant y Doncic inician un club único en el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la liga avanza hacia el ecuador de la temporada 2025-26, tres nombres han logrado distanciarse del resto mediante una exhibición de versatilidad absoluta. LeBron James, Luka Doncic y Kevin Durant se han convertido en los únicos jugadores capaces de alcanzar los 200 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en lo que va de año 2026.

Este triple-doble acumulado en apenas las primeras semanas de enero subraya no solo la capacidad anotadora de estas estrellas, sino su impacto integral en el juego.

La eterna juventud de LeBron y Durant

Lo más sorprendente de esta estadística es la presencia de los dos veteranos más longevos de la liga. Por un lado, LeBron James continúa operando como el motor principal de los LA Lakers a sus 41 años. Su capacidad para dictar el ritmo del partido y capturar rebotes cruciales, mientras mantiene su ritmo anotador, desafía todas las leyes de la biología deportiva.

Por otro lado, Kevin Durant ha llevado su talento a los Houston Rockets, donde ha evolucionado su juego de manera fascinante. Aunque siempre se le ha conocido como uno de los mejores anotadores de la historia, en este inicio de 2026 ha potenciado su faceta de facilitador y líder, demostrando una eficiencia y una visión de campo que han sido vitales para el crecimiento del equipo tejano.

Luka Doncic: El heredero del trono

En el otro extremo cronológico, Luka Doncic continúa cementando su caso para el MVP. El esloveno, que ahora forma un dúo de ensueño con LeBron en los LA Lakers, es el más joven del grupo pero quien registra los números más voluminosos. Su facilidad innata para leer las defensas y generar juego le permite sumar estos hitos casi por inercia, consolidándose como la pieza que garantiza triples-dobles noche tras noche.

Que dos de los tres jugadores superen los 37 años es, sencillamente, una anomalía histórica. Mientras el resto de la liga intenta seguirles el ritmo, James, Doncic y Durant han dejado claro que, en 2026, el baloncesto sigue perteneciendo a quienes tienen la capacidad de impactar en cada rincón de la estadística.