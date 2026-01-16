Shai Gilgeous-Alexander alcanza una hazaña que no se veía desde 1982

Suscríbete a nuestros canales

En la NBA moderna, donde el descanso de las estrellas y las fluctuaciones estadísticas son la norma, la consistencia se ha convertido en la mayor de las virtudes. Shai Gilgeous-Alexander (SGA), el rostro del Oklahoma City Thunder, no solo ha entendido esta premisa, sino que la ha elevado a un nivel que no se veía en la liga desde hace más de cuatro décadas.

Con su actuación de anoche, Gilgeous-Alexander se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar al menos 20 puntos en más de 40 partidos consecutivos para iniciar una temporada. Para encontrar un precedente similar, los historiadores del baloncesto han tenido que desempolvar los libros de récords hasta llegar a la temporada 1981-82, cuando el legendario George "The Ice Man" Gervin logró la hazaña en los primeros 45 juegos de aquella campaña.

La metronomía del baloncesto

Lo que Shai está logrando no es solo una racha de buena puntería; es un ejercicio de precisión. Mientras que otros anotadores dependen de noches explosivas de 50 puntos seguidas de baches de rendimiento, el base del Thunder ha garantizado a su equipo una producción de élite noche tras noche, sin fallar una sola vez desde el salto inicial de la temporada.

La comparación con George Gervin no es menor. "The Ice Man" era conocido por su frialdad y su capacidad casi sobrenatural para anotar con elegancia. SGA ha heredado ese temple, utilizando un juego de pies impecable y un control del ritmo que parece dictar el pulso de los 48 minutos de juego.

Superando a las leyendas modernas

Ni siquiera los máximos anotadores de la era contemporánea (nombres como Kevin Durant, James Harden, Stephen Curry o el propio Luka Dončić) lograron mantener este nivel de regularidad de 20 puntos o más en cada uno de los primeros 40 encuentros de un año. El mérito de Shai reside en su resistencia física y en una disciplina táctica que le permite castigar las defensas rivales incluso en sus noches "complicadas".

El objetivo: Los 45 de Gervin

Con la barrera de los 40 partidos ya superada, el mundo del baloncesto tiene la mirada puesta en el horizonte de los 45 encuentros. Si Gilgeous-Alexander mantiene este ritmo durante las próximas dos semanas, igualará la marca absoluta de Gervin, colocándose en un escalón de consistencia que muchos consideraban inalcanzable en el baloncesto actual.