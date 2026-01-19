¿Premios sin estrellas? La regla de los 65 partidos pone en jaque a la élite de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La oficina del comisionado Adam Silver buscaba erradicar el load management (descanso de estrellas), pero en 2026 la realidad de las lesiones está chocando de frente con el reglamento. Según los últimos reportes de disponibilidad, varias de las figuras más grandes de la NBA están a punto de quedar fuera de la carrera por el MVP y los equipos All-NBA debido a la estricta norma que exige haber disputado al menos 65 partidos para ser elegible.

La regla establece que un jugador no puede perderse más de 17 encuentros en una temporada de 82. A estas alturas del año, el margen de error para los grandes nombres es prácticamente inexistente.

El Rey al borde del abismo

El caso más dramático es el de LeBron James. Con 17 partidos perdidos, la estrella de los Lakers ha alcanzado el límite máximo permitido. Si LeBron se ausenta en un solo compromiso más de aquí al final de la temporada regular, quedará automáticamente descartado para cualquier galardón individual o selección All-NBA, poniendo fin a una racha histórica de 21 años integrando los mejores quintetos de la liga.

La lista de los sentenciados

No es solo una cuestión de veteranía; el fenómeno afecta a todas las edades y perfiles de estrellas. La zona roja de disponibilidad se encuentra así:

En peligro extremo (margen mínimo): LeBron James: 17 partidos fuera (No puede fallar más). Giannis Antetokounmpo: 14 partidos fuera (Solo puede perder 3 más). Victor Wembanyama: 14 partidos fuera (Solo puede perder 3 más). Kawhi Leonard: 11 partidos fuera (Solo puede perder 6 más).

En observación (margen moderado): Stephen Curry: 10 partidos fuera. Nikola Jokic: 10 partidos fuera (Actualmente lidiando con una lesión de rodilla que podría dejarlo fuera definitivamente de la carrera). Anthony Edwards: 9 partidos fuera. Luka Doncic: 8 partidos fuera.



Un debate que incendia la liga

La polémica está servida. Jugadores como Giannis Antetokounmpo han expresado su frustración, señalando que una sola lesión fortuita puede borrar una temporada de nivel MVP. "Es difícil. Si quieres ser el mejor, tienes que estar ahí, pero a veces el cuerpo no te deja", comentó recientemente el astro griego.

Por otro lado, los defensores de la regla argumentan que la "disponibilidad es la mejor habilidad" y que los premios deben reconocer a quienes logran mantenerse en cancha para sus equipos y los aficionados que pagan una entrada.

Más allá del trofeo, hay millones de dólares en juego. Muchos de estos jugadores tienen cláusulas en sus contratos (como la "Rose Rule") que les permiten aspirar a extensiones de contrato super-máximas solo si logran entrar en los equipos All-NBA. Si figuras como Wembanyama o Doncic quedan fuera por la regla de los 65 partidos, sus ganancias futuras podrían verse reducidas significativamente.