De la cancha al diseño: Tyrese Maxey tendrá su primera zapatilla 

El ascenso meteórico de Tyrese Maxey ha alcanzado una nueva frontera: el mercado del calzado deportivo. La estrella de los Philadelphia 76ers ha llegado a un acuerdo histórico para lanzar su primera línea de zapatillas exclusivas con la marca New Balance.

El siguiente paso de una estrella

Maxey, quien se ha consolidado como una pieza fundamental de la ofensiva en Filadelfia y un fijo en el All-Star, se une a un grupo selecto de atletas de élite que cuentan con un modelo diseñado a su medida.

Los puntos clave del acuerdo incluyen:

Nueva alianza: Maxey ha firmado un nuevo contrato con New Balance que garantiza la creación de su propia línea de calzado.

Fecha de estreno: Según fuentes de ambas partes, el debut del primer modelo está previsto para finales del año 2026 .

Impacto comercial: Con este movimiento, New Balance refuerza su presencia en la NBA, apostando por la juventud y el carisma de uno de los jugadores más rápidos y queridos de la liga.

El fenómeno Maxey en la NBA

Este anuncio no llega por sorpresa para quienes han seguido su evolución. Tras ganar el premio al Jugador de Mayor Progreso (MIP) en temporadas anteriores, Maxey ha demostrado ser mucho más que el escudero de Joel Embiid. Su capacidad para liderar al equipo y su estilo de juego dinámico lo convierten en el rostro ideal para expandir la marca de Philadelphia en el baloncesto global.

Para Maxey, este acuerdo representa la culminación de un sueño que comenzó mucho antes de llegar a la NBA. Tener una zapatilla propia es un estatus reservado para los rostros de la liga, y para el base de los Sixers, el 2026 marcará el inicio de su legado comercial.