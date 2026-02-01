NBA: Dennis Schroder llega a Cavaliers y acecha un récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

Dennis Schroder es uno de los veteranos de la NBA que más equipos ha defendido. El base alemán aterriza en Cleveland Cavaliers para disputar su duodécima temporada profesional. Esta operación marca un hito en su trayectoria al unirse a su undécimo equipo en su carrera.

Schroder con su movimiento a Cleveland se en el segundo jugador que más cambios ha tenido en la historia de la NBA. El base solo es superado por Trevor Ariza, quien ostenta el récord absoluto con 11 traspasos registrados durante su carrera.

La transacción involucró a tres franquicias y movilizó nombres importantes hacia California e Illinois. Mientras Cavs reciben a su nuevo armador y a Keon Ellis para tener rotación a nivel de bases; Kings adquieren a De’Andre Hunter y los Bulls suman a Dario Saric junto a capital del Draft.

¿Por qué Dennis Schröder ha sido cambiado tantas veces?

La movilidad de Dennis Schroder responde a su perfil de base revulsivo con un contrato altamente manejable. Su capacidad para liderar segundas unidades lo convierte en el activo ideal para los equipos; sobretodo aquellos que buscan un impulso inmediato en los playoffs.

Su rol permite que franquicias en reconstrucción o aspirantes al título lo utilicen como pieza de cambio estratégica. Al ser un jugador con experiencia internacional y carácter competitivo, Schroder mantiene un valor de mercado constante que facilita transiciones entre diferentes proyectos deportivos.

Finalmente, la naturaleza del mercado actual prioriza la flexibilidad financiera sobre la permanencia a largo plazo. Dennis ha sabido adaptarse a diversos esquemas tácticos, lo que permite a los Cleveland Cavaliers integrarlo sin fricciones, en cualquier configuración de quinteto.

Promedios de Dennis Schroder en su carrera

Dennis Schroder es un veterano de 13 años en la NBA. Comenzó su carrera en Atlanta Hawks durante 5 temporadas y desde ese momento comenzó su maratón de equipos. Eso sí, sus números se han mantenido regular no importa a que franquicia defienda.

Promedios de Schroder en su carrera:

- 882 juegos, 438 titularidades, 27.3 minutos, 5.1 tiros, 11.8 intentos de tiro, .431% de tiro, 1.3 triples, 3.7 intento de triples, .342% de triples, 2.5 tiros libres, 3.0 intentos de libres, 2.9 rebotes, 4.9 asistencias, 0.8 robos, 0.1 bloqueos, 2.2 perdidas, 2.1 faltas, 13.9 puntos