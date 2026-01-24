Cleveland prepara el terreno para el "último baile" de LeBron James

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del deporte, pocas historias son tan poderosas como la del hijo pródigo que regresa a casa. Según informes que han cobrado fuerza en el entorno de la NBA este enero de 2026, los Cleveland Cavaliers han manifestado estar abiertos a recibir a LeBron James para lo que sería su última temporada como profesional, cerrando así un círculo perfecto donde todo comenzó hace más de dos décadas.

A sus 41 años, el Rey se encuentra en la recta final de su contrato con los Los Ángeles Lakers. Tras una temporada 2025-26 marcada por altibajos en el equipo californiano y rumores de una relación desgastada con la directiva, la idea de un tercer ciclo en Ohio ha pasado de ser un sueño romántico a una posibilidad estratégica.

Fuentes cercanas a la liga indican que la gerencia de los Cavaliers, liderada por Koby Altman, vería con buenos ojos el regreso de James no solo por el impacto mediático y emocional, sino por el valor de liderazgo que aportaría a un núcleo joven y talentoso encabezado por Donovan Mitchell y Evan Mobley.

Los desafíos

Para que este reencuentro se materialice en el verano de 2026, ambas partes deberán alinear sus intereses en tres puntos clave:

Sacrificio económico: Con el endurecimiento de las reglas salariales de la NBA, LeBron tendría que aceptar un contrato significativamente menor al máximo salarial para no comprometer la profundidad del equipo. Rol en la cancha: A diferencia de sus etapas anteriores, en este Cleveland 2026 LeBron no llegaría como la única opción, sino como un facilitador de lujo y mentor, permitiendo que Mitchell siga siendo la punta de lanza ofensiva. El factor Bronny: La ubicación de su hijo, Bronny James, sigue siendo una variable. LeBron ha expresado históricamente su deseo de compartir cancha con él, y el destino de Bronny podría inclinar la balanza hacia Cleveland o cualquier otro postor.

Un legado inigualable

LeBron James ya es una deidad en Cleveland tras romper la sequía de 52 años sin títulos en 2016. Su regreso para una "gira de despedida" no solo aseguraría llenos totales en cada partido en el Rocket Mortgage FieldHouse, sino que brindaría a la NBA uno de los finales más poéticos en la historia del deporte mundial.

Mientras los Lakers parecen mirar hacia el futuro con Luka Doncic, Cleveland espera pacientemente.