NBA: Propietaria de los Lakers rompe el silencio y desmiente rumores de tensión con LeBron James

La estabilidad de Los Angeles Lakers vuelve a estar bajo la lupa. Según un informe publicado por Baxter Holmes de ESPN, la gobernadora y propietaria del equipo, Jeanie Buss, sentía que LeBron James no había mostrado suficiente agradecimiento tras la decisión de la franquicia de seleccionar a su hijo, Bronny James, en el Draft de 2024.

Sin embargo, la respuesta de la directiva no se hizo esperar. Este miércoles, Buss desmintió categóricamente estas afirmaciones en una declaración a Sam Amick de The Athletic. "Realmente no está bien, considerando todo lo bueno que LeBron ha hecho por los Lakers, que tenga que verse involucrado en mi drama familiar", expresó Buss. "Decir que no hubo aprecio es simplemente falso y completamente injusto para él".

El difícil camino de Bronny en la rotación de Redick

A pesar del hito histórico que supuso la llegada de Bronny al equipo, su impacto en la cancha ha sido limitado. En sus dos primeras temporadas con los Lakers, el joven base ha disputado 51 partidos, pero sigue sin consolidarse en la rotación principal del entrenador JJ Redick.

En la presente campaña 2025-2026, Bronny promedia apenas 1.5 puntos y 1.1 asistencias en 6.8 minutos por jornada. Cabe recordar que su proceso de desarrollo se vio seriamente afectado desde sus días universitarios en USC, donde un paro cardíaco sufrido en 2023 retrasó su debut y limitó su producción estadística, sembrando dudas entre los ojeadores de la liga.

La sombra del traspaso de Russell Westbrook

El informe de ESPN sugiere que las raíces del descontento de Jeanie Buss se remontan a julio de 2021, con la llegada de Russell Westbrook. Fuentes indican que Buss se sintió frustrada al percibir que el movimiento se realizó primordialmente para complacer a LeBron, pero que la estrella no asumió su parte de responsabilidad tras el fracaso deportivo que siguió a esa adquisición.

Esta tensión llegó a un punto crítico en 2022, cuando, según informes, Buss consideró seriamente traspasar a James a sus rivales locales, Los Angeles Clippers, e incluso valoró la posibilidad de no renovar su contrato. Finalmente, el cuatro veces MVP firmó una extensión en agosto de ese año, reafirmando su vínculo con el equipo.

Un hito histórico y un futuro incierto

A pesar de los rumores de fricción, la apuesta por la familia James se mantuvo firme. Rich Paul, agente de ambos jugadores, confirmó en su momento que la decisión de reclutar a Bronny fue validada por la propia Buss, quien lo describió como "uno de los jugadores más trabajadores del equipo". La apuesta dio frutos mediáticos inmediatos cuando LeBron y Bronny se convirtieron en el primer dúo padre-hijo en compartir cancha en la historia de la NBA al inicio de la temporada 2024-25.

Actualmente, LeBron James está bajo un contrato de dos años y 104 millones de dólares que incluye una cláusula de no traspaso, el cual expira al finalizar la temporada 2025-26. Con el máximo anotador histórico de la liga manteniendo silencio sobre su posible retiro, el futuro de los Lakers y la relación con su máxima estrella siguen siendo el centro de atención de todo el mundo del baloncesto.