Los Knicks buscan soluciones internas: Brunson convoca a reunión "solo para jugadores"

El capitán de los New York Knicks, Jalen Brunson, decidió tomar las riendas de la situación fuera de la cancha tras la dolorosa derrota del lunes ante los Dallas Mavericks. Según informaron fuentes a Ramona Shelburne de ESPN, Brunson convocó una reunión cerrada, exclusiva para jugadores, para discutir el rumbo crítico que ha tomado el equipo.

Responsabilidad compartida y autocrítica

Durante la reunión, Brunson fue enfático con sus compañeros: el equipo debe encontrar soluciones propias a sus problemas actuales en lugar de depender exclusivamente de los ajustes del cuerpo técnico encabezado por Tom Thibodeau. El mensaje del base fue claro: la ejecución y la actitud en la duela son responsabilidad directa de quienes visten el uniforme.

Por su parte, el alero Josh Hart reforzó este sentimiento de urgencia. Hart declaró ante los medios que el equipo necesita realizar un profundo "examen de conciencia" después de una actuación que calificó como mediocre y que supuso la novena derrota de Nueva York en sus últimos 11 encuentros.

Urgencia inmediata para revertir la caída

Brunson no ocultó su preocupación por el tiempo perdido y la velocidad con la que se desvanece el impulso inicial de la temporada. "Deberíamos haber comenzado hace un par de semanas, pero tenemos que empezar mañana... Tenemos que resolver esto rápido", admitió el jugador a los periodistas de SNY.

Esta crisis contrasta drásticamente con el inicio de la campaña 2025-2026. Los Knicks comenzaron con un imponente récord de 23-9 y alcanzaron la gloria en diciembre al derrotar a los San Antonio Spurs para coronarse como campeones de la Copa de la NBA (NBA Cup). Sin embargo, desde el 31 de diciembre, el equipo ha caído en un bache alarmante.

Los números de la crisis: el desplome estadístico

La debacle de los Knicks no es solo una cuestión de sensaciones, sino de estadísticas crudas. Durante esta racha negativa, el equipo ha mostrado una vulnerabilidad preocupante en ambos costados de la cancha:

Eficiencia ofensiva: Se ubican en el puesto 25 de la liga.

Eficiencia defensiva: Han caído hasta la posición 28, algo inusual en un equipo de Thibodeau.

Panorama en la Conferencia Este

A pesar del desplome, Nueva York todavía se mantiene en el tercer puesto de la Conferencia Este al iniciar la jornada del martes. No obstante, el margen de error ha desaparecido. Los Knicks se encuentran ahora a solo 1.5 juegos de ventaja sobre el Orlando Magic, que ocupa el sexto lugar, la última posición que garantiza el acceso directo a los playoffs sin pasar por el torneo Play-In.

La reunión liderada por Brunson busca reactivar la identidad defensiva y la cohesión que los llevó a la cima a finales del año pasado, antes de que la temporada se les escape de las manos.