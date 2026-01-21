NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 21 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles por la noche se vivirán nuevas emociones en la presente temporada de la NBA. Con el objetivo de mantenerse en lo más alto en sus respectivas conferencias, Oklahoma City Thunder y Detroit Pistons serán los protagonistas en los tabloncillos para la venidera cartelera.

La franquicia de Míchigan se ha despegado de forma dramática en la cima en el Este y buscarán consolidar su buen momento en la campaña en su visita a Luisiana para enfrentarse a New Orleans Pelicans. La tropa de Cade Cunningham ha ganado siete en los últimos 10 compromisos, incluyendo tres de forma consecutiva ante Phoenix Suns, Indiana Pacers y Boston Celtics.

En la Conferencia Oeste, Oklahoma City también se encuentra en la carretera, pero saldrá como grandes favoritos a quedarse con la victoria ante Milwaukee Bucks, que se encuentra fuera de la clasificación con récord negativo de 18 lauros y 24 reveses. En otros escenarios, Boston Celtics no quiere perderle rastros a Detroit e intentará imponer respeto en el TD Garden frente a los Pacers.

Juegos para hoy en la NBA: 21 DE ENERO