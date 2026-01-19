Estos equipos lucen como los contendientes a pelear por Antetokounmpo

Suscríbete a nuestros canales

El ecosistema de la NBA ha entrado en una fase de tensa espera. Según fuentes cercanas a las oficinas de la liga, cinco de las franquicias más influyentes del mercado —Atlanta Hawks, Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers, Miami Heat y New York Knicks— han adoptado una postura de máxima cautela en sus movimientos comerciales.

El objetivo es claro: preservar su capital de intercambio (trade assets) ante la posibilidad de que Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP y estrella de los Milwaukee Bucks, solicite formalmente un traspaso en el corto o medio plazo.

Una calma estratégica en las oficinas

Aunque Antetokounmpo ha reiterado recientemente su compromiso con la ciudad de Milwaukee, la inestabilidad competitiva de los Bucks ha provocado que el resto de la liga mantenga sus "teléfonos en espera". La estrategia de estos cinco equipos no consiste en la inactividad, sino en la protección selectiva de sus piezas de valor, evitando traspasos menores que puedan comprometer su flexibilidad financiera o su inventario de rondas del Draft.

Los perfiles de los pretendientes

Cada una de estas organizaciones ha diseñado una hoja de ruta específica para atraer al "Greek Freak" si el mercado se abre:

Golden State Warriors: Tras años de dominio, buscan una última gran pareja para Stephen Curry. Sus activos incluyen jóvenes talentos en desarrollo y una estructura ganadora probada.

Miami Heat: Conocidos por su "Cultura Heat", Pat Riley ha mantenido históricamente el espacio salarial y los contratos necesarios para realizar movimientos agresivos por superestrellas.

New York Knicks: Con un arsenal de futuras primeras rondas del Draft y una base de jugadores sólida, los de la "Gran Manzana" son considerados el destino más ambicioso por volumen de activos.

Los Angeles Lakers: La franquicia siempre busca el siguiente gran nombre para suceder el legado de LeBron James, centrando su estrategia en el atractivo del mercado angelino.

Atlanta Hawks: Una opción emergente que cuenta con piezas jóvenes de alto valor y un control estratégico de elecciones del Draft ajenas que podrían ser la llave para una reconstrucción en Milwaukee.

El impacto en el mercado de fichajes

Esta decisión de "congelar" activos está afectando directamente a la fluidez del mercado secundario de la NBA. Equipos que buscan mejorar sus plantillas para los playoffs están encontrando dificultades para negociar, ya que los principales poseedores de capital prefieren no "gastarlo" en jugadores de rol si eso significa perder la oportunidad de entrar en la puja por Antetokounmpo.