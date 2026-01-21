Mavericks y Sacramento buscan quitarle esta figura a Golden State

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de traspasos de la NBA ha alcanzado un punto de ebullición tras la confirmación de que Jonathan Kuminga ha solicitado formalmente su salida de los Golden State Warriors. Según fuentes cercanas a la liga y reportes de expertos como Shams Charania y Anthony Slater, los Dallas Mavericks y los Sacramento Kings se han posicionado como los dos equipos con mayor interés en adquirir los servicios del joven alero de 23 años.

La situación entre Kuminga y la franquicia de San Francisco ha llegado a un punto de no retorno. A pesar de haber firmado una extensión de contrato por dos años y $48.5 millones durante el pasado verano, la relación entre el jugador y el cuerpo técnico encabezado por Steve Kerr se ha deteriorado significativamente.

Kuminga, quien fue la séptima elección del Draft de 2021, no ha disputado un solo minuto desde mediados de diciembre, quedando fuera de la rotación tras un inicio de temporada 2025-26 marcado por la inconsistencia.

El interés de los contendientes de Texas y California

Tanto Dallas como Sacramento ven en Kuminga una pieza de alto potencial atlético que podría transformar sus aspiraciones en la Conferencia Oeste:

Dallas Mavericks: La organización dirigida por Nico Harrison busca desesperadamente versatilidad defensiva y capacidad atlética para complementar el juego de Luka Dončić. El perfil de Kuminga encaja en la visión de Dallas de rodear a su estrella con jugadores capaces de correr la pista y defender múltiples posiciones, factores que han sido una debilidad relativa en la presente campaña.

Sacramento Kings: Los Kings han mantenido un interés histórico en el jugador congoleño. Para Sacramento, Kuminga representa una oportunidad de añadir "músculo" y explosividad a su línea frontal. Los rumores sugieren que la gerencia de los Kings está dispuesta a explorar paquetes que no comprometan su núcleo principal, aunque los Warriors han mostrado resistencia ante ofertas que no incluyan activos de impacto inmediato o contratos que expiren pronto.

La postura de los Golden State Warriors

El Gerente General de los Warriors, Mike Dunleavy Jr., ha sido claro en sus declaraciones recientes, enfatizando que el equipo no se precipitará en una negociación que no favorezca los intereses de la organización. "Somos conscientes de la petición de Jonathan, pero para que haya un traspaso debe haber una demanda en el mercado que valore adecuadamente su talento", señaló Dunleavy antes del reciente encuentro contra Toronto.

La directiva de Golden State ha priorizado recibir contratos que expiren este verano para mantener flexibilidad salarial, evitando compromisos financieros a largo plazo a menos que se trate de un jugador con un valor indiscutible. La lesión de final de temporada de Jimmy Butler ha complicado la rotación de los Warriors, pero también ha aumentado la urgencia de obtener piezas que puedan contribuir de inmediato si deciden mover a Kuminga antes de la fecha límite del 5 de febrero.