El Rey conquista la cima imposible: LeBron James supera los 51,000 puntos

No se trata solo de acumular puntos, sino de la capacidad de LeBron para seguir siendo la pieza central de un equipo aspirante al título en su cuarta década de vida

Por

Eimy Carta
Lunes, 19 de enero de 2026 a las 09:58 am
La historia del baloncesto se reescribió anoche. En una exhibición de longevidad que desafía toda lógica deportiva, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de los 51,000 puntos totales (combinando temporada regular y playoffs).

A sus 41 años y en su 23ª temporada, El Rey alcanzó esta cifra astronómica durante la victoria de los Lakers ante los Toronto Raptors, cerrando la noche con 24 puntos que sellaron un récord que, para muchos analistas, será inalcanzable para las generaciones venideras.

Una brecha insalvable

Para poner este logro en perspectiva, James no solo lidera la tabla, sino que ha construido una distancia abismal con el resto de las leyendas del deporte. Mientras que mitos como Kareem Abdul-Jabbar (44,149) y Karl Malone (41,689) ostentaron récords que parecieron eternos, LeBron ha elevado el estándar a un nivel que requeriría que un jugador promediara 25 puntos por partido durante 25 temporadas consecutivas.

Los líderes históricos (puntos totales: regular + playoffs)

  1. LeBron James: 51,000+

  2. Kareem Abdul-Jabbar: 44,149

  3. Karl Malone: 41,689

  4. Kobe Bryant: 39,283

  5. Michael Jordan: 38,279

Lo más impactante de la cifra no es solo el volumen, sino la eficiencia. James alcanzó este hito manteniendo un promedio de carrera superior a los 27 puntos por partido, mientras figura también en el top 5 histórico de asistencias y el top 10 de robos y rebotes defensivos.

 

 

