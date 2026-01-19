El Rey conquista la cima imposible: LeBron James supera los 51,000 puntos

Suscríbete a nuestros canales

La historia del baloncesto se reescribió anoche. En una exhibición de longevidad que desafía toda lógica deportiva, LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de los 51,000 puntos totales (combinando temporada regular y playoffs).

A sus 41 años y en su 23ª temporada, El Rey alcanzó esta cifra astronómica durante la victoria de los Lakers ante los Toronto Raptors, cerrando la noche con 24 puntos que sellaron un récord que, para muchos analistas, será inalcanzable para las generaciones venideras.

Una brecha insalvable

Para poner este logro en perspectiva, James no solo lidera la tabla, sino que ha construido una distancia abismal con el resto de las leyendas del deporte. Mientras que mitos como Kareem Abdul-Jabbar (44,149) y Karl Malone (41,689) ostentaron récords que parecieron eternos, LeBron ha elevado el estándar a un nivel que requeriría que un jugador promediara 25 puntos por partido durante 25 temporadas consecutivas.

Los líderes históricos (puntos totales: regular + playoffs)

LeBron James: 51,000+ Kareem Abdul-Jabbar: 44,149 Karl Malone: 41,689 Kobe Bryant: 39,283 Michael Jordan: 38,279

Lo más impactante de la cifra no es solo el volumen, sino la eficiencia. James alcanzó este hito manteniendo un promedio de carrera superior a los 27 puntos por partido, mientras figura también en el top 5 histórico de asistencias y el top 10 de robos y rebotes defensivos.