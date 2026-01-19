El reinado de LeBron James llega a su fin

Suscríbete a nuestros canales

La NBA ha anunciado oficialmente los resultados de las votaciones para el quinteto inicial del All-Star Game 2026, que se celebrará en el Intuit Dome de Los Ángeles. La noticia que ha sacudido los cimientos de la liga no es quién está en la lista, sino quién falta: por primera vez en más de dos décadas, LeBron James no formará parte de los titulares del Partido de las Estrellas.

Con este anuncio, el récord histórico de 21 selecciones consecutivas como titular de James llega a su fin, marcando el cierre de la racha de longevidad competitiva más extensa que haya visto el baloncesto profesional.

Un hito inalcanzable que llega a su ocaso

Desde su segunda temporada en la liga (2004-2005), "The King" no solo había sido seleccionado para cada All-Star, sino que siempre había contado con el respaldo masivo de los aficionados, jugadores y prensa para iniciar el partido en el salto inicial.

Su ausencia este año como titular rompe una tradición que parecía eterna y que superaba con creces los récords previos de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar (quien tuvo 19 selecciones totales, pero no todas consecutivas ni como titular) y Bob Cousy (13 titularidades consecutivas).

Los factores del cambio: Juventud y nuevas estrellas

El resultado de la votación refleja un cambio generacional en la Conferencia Oeste. En una votación donde el peso se divide entre fans (50%), jugadores (25%) y medios (25%), James ha sido superado por una nueva oleada de talento dominante. El quinteto del Oeste para 2026 estará liderado por:

Luka Dončić (Lakers) - El máximo votado de la liga.

Nikola Jokić (Nuggets)

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Stephen Curry (Warriors)

Victor Wembanyama (Spurs)

A sus 41 años, LeBron James sigue rindiendo a un nivel de élite, pero la combinación de una gestión de carga más estricta este año y el ascenso meteórico de figuras como Wembanyama ha desplazado al veterano de los Lakers de los cinco puestos de honor iniciales.

El nuevo formato: USA vs. El Mundo

Este All-Star 2026 estrena un formato revolucionario de mini-torneo triangular entre dos equipos de Team USA y un equipo de Team World. Debido a este cambio, el sistema de selección se volvió "posicionalmente libre", lo que aumentó la competencia entre guardias y aleros por los codiciados puestos de titular. La falta de James en este grupo inicial subraya la profundidad de talento actual en la liga.