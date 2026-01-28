¡No soporta a LeBron! Esta figura le exige a los Lakers su salida inmediata

Suscríbete a nuestros canales

En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la NBA, diversas fuentes cercanas a la organización de los Los Angeles Lakers informan que el joven alero Dalton Knecht se presentó esta mañana en las oficinas centrales del equipo para exigir un traspaso inmediato.

Los motivos del descontento

La noticia, que ha corrido como la pólvora en los círculos deportivos, marca un punto de inflexión crítico para la franquicia angelina. Según los informes, Knecht mantuvo una reunión de alta tensión con la directiva (front office), expresando su firme deseo de ser enviado a otro equipo antes del cierre del mercado.

Aunque no se han detallado las razones exactas en un comunicado oficial, analistas sugieren que la falta de minutos consistentes en la rotación y una supuesta falta de visión compartida con el cuerpo técnico han sido los detonantes principales. Knecht, quien llegó a la liga con grandes expectativas por su capacidad anotadora, parece estar buscando un entorno donde su rol sea protagónico.

Impacto en los Lakers

Este movimiento pone a la gerencia de los Lakers en una posición comprometida. Con la temporada en un punto crucial, la salida de un talento joven como Knecht obligaría al equipo a buscar piezas que puedan aportar de inmediato para no desperdiciar el actual ciclo competitivo liderado por sus estrellas veteranas.