NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 28 de enero

LeBron James salta al tabloncillo en su tierra natal con Los Angeles Lakers en la cartelera de este miércoles en la NBA

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 12:45 pm
LeBron James y Los Angeles Lakers serán los protagonistas para la jornada de este miércoles 28 de enero en la presente temporada de la NBA. El máximo anotador de la historia visita al equipo que lo vio nacer, Cleveland Cavaliers, en la venidera cartelera desde el Rocket Arena.

De la mano de un Luka Doncic inspirado, el combinado angelino tiene la oportunidad de escalar entre los primeros lugares en la Conferencia Oeste. Los dirigidos por JJ Redick deberá vencer en territorio prohibido y ligar un revés de Houston Rockets, que enfrentarán a San Antonio Spurs.

En otros escenarios, New York Knicks y Toronto Raptors llegan a su duelo igualados en la tercera casilla del Este con la oportunidad de acercarse a Boston Celtics, quienes son escoltas actualmente de Detroit Pistons, que han gobernado durante toda la temporada de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE ENERO

  • Indiana Pacers vs Chicago Bulls
  • Cleveland Cavaliers vs Los Angeles Lakers
  • Boston Celtics vs Atlanta Hawks
  • Miami Heat vs Orlando Magic
  • Toronto Raptors vs New York Knicks
  • Memphis Grizzlies vs Charlotte Hornets
  • Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves
  • Utah Jazz vs Golden State Warriors
  • Houston Rockets vs San Antonio Spurs

Miércoles 28 de Enero de 2026
