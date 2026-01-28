NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 28 de enero

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James y Los Angeles Lakers serán los protagonistas para la jornada de este miércoles 28 de enero en la presente temporada de la NBA. El máximo anotador de la historia visita al equipo que lo vio nacer, Cleveland Cavaliers, en la venidera cartelera desde el Rocket Arena.

De la mano de un Luka Doncic inspirado, el combinado angelino tiene la oportunidad de escalar entre los primeros lugares en la Conferencia Oeste. Los dirigidos por JJ Redick deberá vencer en territorio prohibido y ligar un revés de Houston Rockets, que enfrentarán a San Antonio Spurs.

En otros escenarios, New York Knicks y Toronto Raptors llegan a su duelo igualados en la tercera casilla del Este con la oportunidad de acercarse a Boston Celtics, quienes son escoltas actualmente de Detroit Pistons, que han gobernado durante toda la temporada de la NBA.

