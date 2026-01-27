Knicks podrían colocar en el mercado al dominicano Karl-Anthony Towns

Suscríbete a nuestros canales

El Madison Square Garden, conocido como "La Meca del Baloncesto", vuelve a ser el epicentro de los rumores más intensos de la NBA. Según un informe reciente de Marc Stein, los New York Knicks podrían estar realizando consultas discretas sobre el valor de mercado de su pívot estrella, Karl-Anthony Towns, a pesar de los esfuerzos públicos de la franquicia por desmentir cualquier movimiento inminente.

El informe de Stein: Realidad vs. Postura oficial

La narrativa oficial de los Knicks ha sido de continuidad y confianza en el proyecto que les llevó a conquistar la Copa de la NBA en diciembre de 2025. Sin embargo, la información obtenida por Stein sugiere una dualidad en el comportamiento de la gerencia:

“En los pasillos, los directivos de los Knicks han intentado restarle importancia a cualquier idea de que Karl-Anthony Towns pudiera ser traspasado durante la temporada, en medio de los problemas que atraviesan tanto Nueva York como el propio Towns en enero. Sin embargo... persiste la creencia entre algunos equipos rivales de que Towns está disponible hasta cierto punto. O que los Knicks, como mínimo, han intentado hacerse una idea de cuál sería su valor en el mercado”.

Esta filtración indica que, aunque Leon Rose y la directiva no estén ofreciendo activamente a Towns en un "remate", sí están receptivos a escuchar propuestas que puedan alterar la trayectoria actual del equipo.

Un enero para el olvido: El catalizador de la duda

El interés por sondear el mercado no nace del vacío. Tras un inicio de temporada dominante, el mes de enero ha sido particularmente cruel para los Knicks y para Towns:

Crisis de resultados: Nueva York ha sufrido un bache alarmante, perdiendo 9 de sus últimos 13 encuentros , lo que les ha hecho descender hasta la cuarta posición de la Conferencia Este.

Problemas de adaptación y faltas: Karl-Anthony Towns ha tenido dificultades para ajustarse al sistema de "ritmo y espacio" impuesto por el entrenador Mike Brown . Su eficiencia ha caído al 46.9% en tiros de campo , y sus problemas con las faltas personales (como la reciente expulsión tras jugar solo 16 minutos contra los 76ers) han generado frustración en el cuerpo técnico.

Liderazgo en rebotes vs. inconsistencia: Aunque Towns lidera actualmente la NBA en rebotes, existe la sensación interna de que su encaje defensivo con el resto de la rotación no está produciendo los resultados necesarios para competir por un anillo ante potencias como Detroit o Boston.

El factor Giannis y el horizonte de traspasos

Varios analistas de la liga, incluyendo fuentes mencionadas por Newsday, sugieren que el sondeo de mercado por Towns no es necesariamente un deseo de "deshacerse" del jugador, sino una preparación estratégica. El contrato de Towns (53.1 millones de dólares esta temporada) es la pieza salarial perfecta en caso de que una superestrella de mayor calibre, como Giannis Antetokounmpo, decida finalmente forzar su salida de Milwaukee.