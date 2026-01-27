NBA: Luka Doncic continúa imparable y se apunta récord inédito

Suscríbete a nuestros canales

Luka Doncic se llevó todos los reflectores nuevamente en la jornada de este lunes por noche en la presente temporada de la NBA. El esloveno tuvo una presentación mágica con 46 puntos, 12 asistencias, siete rebotes para guiar la victoria de Los Angeles Lakers (129-118) ante Chicago Bulls.

Con este notable desempeño, el escolta ha firmado una actuación histórica en sus últimos cuatro partidos con la franquicia púrpura y oro, acumulando 149 puntos, 39 rebotes y 40 asistencias, números que reflejan su impacto total en cada faceta del juego. A esto se suman 17 triples convertidos, 40 tiros libres anotados y seis robos, dejando en evidencia no solo su capacidad ofensiva, sino también su aporte defensivo y su liderazgo en momentos clave.

Lo más impresionante de este rendimiento es que ningún otro jugador en la historia de la NBA ha logrado alcanzar todas estas marcas en un lapso de cuatro encuentros, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS. Este registro sin precedentes consolida a Doncic como uno de los talentos más dominantes y completos de la liga, reafirmando su estatus de superestrella y su influencia directa en el éxito reciente de los Lakers.

Luka Doncic refuerza su estatus como candidato al MVP

La salvaje labor del guardia, quien ha tomado la batuta como principal figura de los Lakers, demuestra que está en su mejor versión desde que aterrizó a la NBA. En lo que va de campaña, la superestrella es líder de anotación de la liga con 33.8 puntos por noche, 8.8 asistencias, 7.8 rebotes y un 47.1% en tiros de campo en 37 juegos disputados.

Además de ser el máximo estelar de Los Angeles, Doncic da el salto como el gran aspirante a pelear por el MVP en el mejor baloncesto, mérito que se ha hecho esquivo en los pasadas ediciones, donde jugadores como Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander se han quedado con el distinción.