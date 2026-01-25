El desafío de Stephen Curry ante la tempestad en Golden State

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de los Golden State Warriors ha dado un vuelco dramático, pero su capitán no está listo para arriar las velas. Tras confirmarse que Jimmy Butler se perderá el resto de la campaña 2025-26 debido a una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL), el escepticismo sobre las posibilidades de campeonato del equipo ha inundado San Francisco. Sin embargo, Stephen Curry ha respondido con una declaración que resume su carrera: confianza absoluta en su propia gravedad.

Al ser consultado sobre si los Warriors aún pueden competir por el anillo sin su segunda espada, Curry fue tajante: “Mientras yo esté ahí fuera, siempre tendré confianza en que podemos ganar”.

Un golpe al corazón de la rotación

La baja de Butler no es un tema menor. Desde su llegada al equipo, Jimmy Buckets se había convertido en el complemento perfecto para Curry, promediando 20 puntos por partido y ofreciendo esa defensa perimetral de élite que permitía al Chef enfocarse en la ofensiva. Con Butler fuera, los Warriors pierden a su mejor defensor y a su creador de juego secundario.

A pesar de que las probabilidades de apuestas para el título de Golden State se han desplomado (cayendo hasta un +12500 en algunos sitios), la mentalidad en el vestuario sigue la línea de su número 30.

Las claves de la resistencia de Curry

La "gravedad" de Steph: Curry entiende que su sola presencia en cancha altera los esquemas defensivos rivales, creando oportunidades para jugadores como Buddy Hield o Jonathan Kuminga, quienes ahora deberán dar un paso al frente. Mentalidad de campeón: Con cuatro anillos en su haber, Curry ha demostrado que sabe ganar bajo presión y con planteles en transición. Para él, el objetivo sigue siendo el mismo mientras el físico le permita estar en la duela. El factor trade deadline: La lesión ocurre apenas dos semanas antes de la fecha límite de traspasos (5 de febrero). Las palabras de Curry también envían un mensaje a la gerencia: él está listo para ganar, y espera que el equipo se mueva para buscar refuerzos.

Sin la versatilidad de Butler, el calendario que resta de enero y febrero será la prueba de fuego definitiva para determinar si la confianza de Curry es suficiente para sostener a una franquicia que se niega a cerrar su ventana de campeonato.