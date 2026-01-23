Los imposibles fichajes a los que Golden State apostaría para devolver la felicidad a Curry

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en el baloncesto profesional, se ha revelado que los Golden State Warriors están preparando una estrategia agresiva para este verano.

El objetivo es ambicioso: adquirir a Giannis Antetokounmpo mediante un traspaso de alto impacto y firmar a LeBron James como agente libre, según informes del reconocido periodista de la industria, Jake Fischer.

Un plan maestro de dos vertientes

La organización de la Bahía no se conforma con ajustes menores. Tras una temporada marcada por la urgencia de maximizar los últimos años de prime de Stephen Curry, la directiva liderada por Mike Dunleavy Jr. ha puesto la mira en los dos perfiles más imponentes de la liga.

El frente de Milwaukee: Los Warriors planean ser protagonistas en cualquier conversación de traspaso por Giannis Antetokounmpo. "Fuentes indican que los Warriors, naturalmente, planean tener un papel protagonista en la puja por Antetokounmpo si este realmente llega a estar disponible para un traspaso esta temporada baja", reportó Fischer. El malestar en los Bucks y su inconsistencia reciente han alimentado los rumores de que el "Greek Freak" podría buscar un nuevo horizonte. El sueño de la Agencia Libre: Paralelamente, Golden State explorará la posibilidad de unir, por primera vez en un equipo de la NBA, a LeBron James con Stephen Curry. James se convertirá en agente libre sin restricciones el próximo 30 de junio, lo que abre una ventana histórica para que "The King" y "The Chef" compartan vestuario tras más de una década de rivalidad legendaria.

Contexto: El factor Jimmy Butler y el futuro de Curry

La urgencia de estos movimientos se ha visto intensificada por la situación actual del equipo. A pesar de contar con piezas como Jimmy Butler (actualmente bajo contrato máximo pero lidiando con problemas de lesiones), la gerencia entiende que para competir en el salvaje Oeste se requiere un arsenal de superestrellas sin precedentes.

El interés por James no es nuevo; los Warriors ya intentaron un acercamiento en el cierre de mercado de 2024. Sin embargo, la posibilidad de que LeBron llegue como agente libre elimina la necesidad de entregar activos jóvenes en un traspaso, permitiendo que esos recursos se enfoquen exclusivamente en convencer a Milwaukee de soltar a Antetokounmpo.