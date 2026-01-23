NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 23 de enero

Comienza un nuevo fin de semana de mucha acción en la presente temporada de la NBA. Houston Rockets y Detroit Pistons serán los protagonistas de encender los tabloncillos para la jornada de este viernes 23 de enero.
Los líderes de la Conferencia Este lucen en su mejor versión con cuatro victorias consecutivas y despegados de la punta, a 5.5 encuentros de su más cercano perseguidor Boston Celtics, que también saltará al tabloncillo frente a Booklyn Nets. Del otro lado del banquillo, la franquicia tejana visita el Little Caesars Arena para acercarse a los tres primeros en el Oeste, que es gobernado por Oklahoma City Thunder.
En otros escenarios, el Thunder pondrá a prueba la cima en su casa ante Indiana Pacers, que descansan en el sótano de la Conferencia Este en la vigente campaña de la NBA. Asimismo, Denver Nuggets quiere consolidar su candidatura al trono y afronta un partido clave contra unos Miwaukee Bukcs sedientos de victorias.
Juegos para hoy en la NBA: 23 DE ENERO
- Houston Rockets vs Detroit Pistons
- Sacramento Kings vs Cleveland Cavaliers
- Boston Celtics vs Brooklyn Nets
- Phoenix Suns vs Atlanta Hawks
- New Orleans Pelicans vs Memphis Grizzlies
- Indiana Pacers vs Oklahoma City Thunder
- Denver Nuggets vs Milwaukee Bucks
- Toronto Raptors vs Portland Trail Blazers
