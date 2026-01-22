Boston Celtics buscan desesperadamente un refuerzo élite

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca la fecha límite de traspasos de la NBA, todos los indicadores dentro de la liga apuntan a una dirección clara: los Boston Celtics, actuales contendientes al título, no se quedarán de brazos cruzados.

Según fuentes cercanas a la organización y analistas del sector, la gerencia encabezada por Brad Stevens buscará activamente refuerzos para apuntalar su plantilla de cara a la postemporada.

Ambición por el decimoctavo estandarte

Tras una temporada regular dominante, los Celtics no se conforman con la estabilidad actual. La filosofía de la oficina central parece ser la de "no dejar nada al azar". Con el núcleo compuesto por Jayson Tatum y Jaylen Brown en su plenitud física y técnica, la ventana para maximizar las oportunidades de campeonato es ahora, además se desconoce la fecha de regreso de Tatum.

Esta mentalidad de "compradores" responde a la necesidad de cubrir pequeñas fisuras que podrían ser explotadas en series de siete juegos contra rivales de élite como los Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers o Denver Nuggets.

Áreas de enfoque: Profundidad y versatilidad

Aunque el quinteto titular de Boston es considerado por muchos como el mejor de la liga, los rumores sugieren que el enfoque de Stevens estará en la segunda unidad. Las áreas clave a reforzar incluyen:

Presencia en la pintura: Con la gestión de minutos de sus pívots veteranos, los Celtics buscan un interior que pueda ofrecer protección de aro y rebote sin sacrificar la movilidad defensiva que caracteriza al sistema de Joe Mazzulla. Anotación desde el banquillo: La búsqueda de un alero versátil ("wing") que pueda generar su propio tiro y defender múltiples posiciones sigue siendo una prioridad para dar descanso de calidad a las estrellas principales. Seguros ante lesiones: La experiencia de años anteriores ha enseñado a la franquicia que la profundidad es la mejor defensa contra el desgaste físico de los playoffs.

Activos y estrategia de negociación

Boston llega a esta fecha límite con una posición envidiable. Cuentan con varias excepciones de traspaso (TPE) y una colección de selecciones de draft que podrían ser atractivas para equipos en proceso de reconstrucción.

La estrategia no parece ser un cambio radical, sino una "cirugía de precisión": añadir piezas que encajen en la cultura de sacrificio y defensa del equipo sin alterar la química del vestuario.